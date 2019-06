Höxter (WB/rob). Nach langer Zeit des Wartens ist es soweit: Höxters Bürgermeister Alexander Fischer stellt die Stadtverwaltung organisatorisch neu auf. Er kündigte das im Rat am Donnerstag an und veröffentlichte die ab 1. Juli gültigen Strukturen am Freitagmittag.

Beförderungen, neue Verantwortungszuschnitte – im Stadthaus bestand trotz der laufenden Debatte um zwei neue A15-Stellen und politische Einwände Handlungsbedarf. Zudem hatte der Rat im Februar einen neuen Organisationsplan in Auftrag gegeben. »Die Aufgaben an die Verwaltung haben nicht nur an Quantität zugenommen, sondern sind wesentlich komplexer geworden. Dieser Trend wird sich in den Folgejahren weiter fortsetzen. So haben wir uns mit den beschlossenen Projekten, Sanierung des Freibades, Neubau eines Hallenbades, Umsetzung des Medien- und Sportstättenentwicklungskonzeptes, Vorbereitung und Durchführung der LGS, viel vorgenommen«, erläuterte Bürgermeister Fischer (SPD). Hinzu kämen gestiegene Bedürfnisse in den Schulen, was den Ausbau der Ganztagsbetreuung und der damit verbundenen Schulentwicklung angehe.

»All dies und die Tatsache, dass die Erste Beigeordnete Maria Schmidt zum 1. Februar 2019 die Stadt Höxter verlassen hat, haben uns zur Überprüfung der aktuellen Organisationsstruktur unserer Stadtverwaltung bewogen. Das Ergebnis dieser Überprüfung und das Vorhandensein erfahrener, bewährter und kompetenter Mitarbeiter in den eigenen Reihen führen mich zu dem Schluss, die Vier-Dezernats-Lösung als die in den nächsten Jahren Beste für die Stadt Höxter wieder einzuführen«, sagte Verwaltungschef Fischer. Die Schaffung eines weiteren Dezernats sei auch im Vergleich mit anderen Kommunen gerechtfertigt. Die Bildung von vier Dezernaten erlaube es die Aufgaben und Projekte auf mehrere Schultern zu verteilen.

Fischer weiter: »Auch die jüngere Vergangenheit mit der Flüchtlingskrise, der Umgestaltung des Marktplatzes und dem Bäderkompromiss hat die Grenzen der dreigliedrigen Verwaltungsorganisation aufgezeigt. Dies erforderte bereits in der Vergangenheit eine Bereichsübergreifende Zusammenarbeit unter den Dezernaten. Zudem gewährleistet eine interne Besetzung der neuen Dezernatsleitungen eine übergangsfreie Umsetzung der Reform.«

Der Bürgermeister unterstreicht: »Es sei angemerkt, dass die Organisationsstruktur auf breite Zustimmung in der Mitarbeiterschaft und der sie vertretenden Institutionen wie Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte stößt.« Insbesondere der Mitarbeiterschaft sei es geschuldet, »nach monatelanger Vakanz klare Strukturen zu schaffen, die den Mitarbeitern den notwendigen Rahmen sicheren Arbeitens gewährleistet«.

Jetzt vier Dezernate

Neben Bürgermeister Alexander Fischer (Dezernat I) und Baudezernentin Claudia Koch (Dezernat IV) werden Kämmerer Lothar Stadermann (Dezernat II) und Rechtsamtsleiter Stefan Fellmann (Dezernat III) die Verwaltung leiten. Stadermann und Fellmann werden ab sofort mit A15 besoldet.

Das durch den Bürgermeister weiterhin geleitete Dezernat I (Verwaltungssteuerung) umfasst die Abteilungen Zentrale Dienste und Personal, somit die innere Verwaltung der Behörde, deren Zuständigkeit gesetzlich dem Bürgermeister zugewiesen ist. Außerdem ist die Abteilung Informationstechnologie, wie bisher, diesem Dezernat als Service- und Dienstleistungsbereich für die gesamte Verwaltung zugeordnet.

Dem Dezernat II (Finanzen, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen), geleitet durch den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters und Kämmerer, sind die Abteilungen Finanzen, Abgaben und Beteiligungen, Stadtkasse sowie der Fachbereich Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur und der Bäderbetrieb zugeordnet. Damit ist gewährleistet, dass alle Konzentration auf die Finanzverwaltung und der damit eng verbundenen Wirtschaftsförderung gerichtet ist. Insbesondere die Gründung und Verwaltung der Bäder GmbH unter betriebswirtschaftlichen und nicht mehr kameralistischen Grundsätzen ist im Dezernat II zu vollziehen.

Das Dezernat III (Schulen, Ordnung, Soziales und Recht), geleitet durch den Verwaltungsjuristen, umfasst im Wesentlichen die Pflichtaufgaben der Verwaltung. Folgende Abteilungen bilden dabei das Dezernat III: Abteilung Ordnung, Straßenverkehr, Brandschutz und Rettungsdienst, Abteilung Bürgerbüro, Standesamt, Schulen, Bücherei und Sport, Soziales und Jugend. Die Ausgliederung der Volkshochschule und des Fachbereiches Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur aus dem früheren Dezernat II der Beigeordneten Schmidt gewährleisten die volle Konzentration auf die Pflichtaufgaben, zu denen so komplexe Arbeitsbereiche wie etwa Feuerwehr, Rettungsdienst, Schulen und Soziales gehören.

Das von der Baudezernentin Claudia Koch geleitete Dezernat IV ist das frühere Dezernat III, das nach wie vor alle technischen und Bauverwaltungsaufgaben umfasst.

Stellungnahme der Oppositionsparteien

Die Oppositionskräfte im Rat Höxter haben zu der von Bürgermeister Alexander Fischer (SPD) bekannt gegebenen umstrittenen Änderung der Verwaltungsorganisation eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht. In der Stellungnahme der UWG-Fraktion, von Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion Bürger für Höxter (BfH) und der Einzelmitglieder der FDP und der Linken im Rat Höxter wird beim Stellenplan Zurückhaltung vom Bürgermeister und von der »Groko« aus CDU und SPD gefordert.

In dem Schreiben, eine Reaktion auf Ratssitzung und Erklärung des Bürgermeisters, heißt es: »Durch den Weggang der 1. Beigeordneten Maria Schmidt gab es objektiven Handlungsbedarf, Änderungen in der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung durchzuführen. Die Politik hat dazu in der Ratssitzung am 13. Dezember 2018 den Anfang gemacht und die Hauptsatzung dahingehend geändert, dass zukünftig in Höxter keine Beigeordneten, also Wahlbeamte, mehr bestellt werden. Die weitere strukturelle Neuorientierung liegt prinzipiell in der Organisationshoheit des Bürgermeisters, wobei die sich ergebenden Veränderungen im Stellenplan durch den Rat bestätigt werden müssen.«

Weiter schreibt die Opposition: »Der Bürgermeister hat nun am 22. Februar 2019 erklärt, dass er bei der nächsten Kommunalwahl im Herbst 2020 nicht erneut antreten wird. Trotz alledem strebt er aber jetzt einen Umbau der Stadtverwaltung mit weitreichenden Folgen an. Vor dem Hintergrund seines Kandidaturverzichts wirkt diese Neuorganisation nicht wirklich sinnvoll, da sie in ihren Auswirkungen nicht mehr von dem derzeitigen Bürgermeister zu verantworten sein wird. Darüber hinaus ist dies eine Belastung für jeden neuen Bürgermeister, weiß man doch nicht, ob dieser eine solche Neuorganisation für richtig hält. Eventuell möchte dieser neue Bürgermeister andere Akzente setzen und Abteilungen neu ausrichten und konzeptionieren.«

UWG, BfH, Grüne, FDP und Linke argumentieren weiter: »Diese Chance der Weiterentwicklung würde durch die Vorfestlegung mit der jetzigen Reform unmöglich gemacht. Stellen, die jetzt geschaffen würden, sind im Herbst 2020 nicht einfach wieder zu eliminieren, folglich würde der Gestaltungsspielraum eines neuen Bürgermeisters auf ein Minimum beschränkt.«

Die Oppositionskräfte im Rat fordern übereinstimmend vom Bürgermeister, dass er hier von seiner Organisationshoheit nur in dem notwendigsten, unvermeidbaren Umfang Gebrauch macht, auf Ausweitungen und Aufstockung von Verwaltungsstellen insbesondere in den oberen Besoldungsstufen verzichtet.