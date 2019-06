Die Feuerwehr Lüchtringen feiert an diesem Wochenende.

Höxter/Lüchtringen (WB). 111 Jahre – diesen speziellen Geburtstag wollen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Lüchtringen an diesem Wochenende feiern. Nach dem Auftritt von Mickie Krause an diesem Freitagabend bei der Party im Zelt gibt es am Samstag einen sportlichen Lösch-Wettkampf.