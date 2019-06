Rund 8000 Quadratmeter eines Getreidefeldes in Höxter-Brenkhausen sind laut Feuerwehr verbrannt. Neun Wehren aus der Region (darunter auch Kräfte aus Boffzen und Holzminden) waren am Sonntag im Einsatz. Foto: Freiwillige Feuerwehr Höxter

Von Harald Iding

Höxter (WB). »Ich war gerade dabei, das Getreidefeld zu mähen, als ich plötzlich am anderen Ende des Feldes Qualm entdeckte!« Sofort griff der Familienvater zum Handy und rief die »112« an. Dem Landwirt Markus Sauer (41) aus Höxter-Brenkhausen steckt der Schreck noch in den Knochen.