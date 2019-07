Von Harald Iding

Der 15-jährige Lennard: »Sie fördern uns und wir wollten als B-Jugend hier einmal Flagge zeigen für unseren Sponsor.« Die jungen Herren nutzten aber gleich auch die Gelegenheit dazu, zum Beispiel in einem AMG GT Roadstar Speedshift mit 476 Pferdestärken Platz zu nehmen und das Steuer in den Händen zu halten. Der Wow-Effekt ließ nicht lange auf sich warten. Aber erst einmal müssen die Jungs in der Zukunft ihren Führerschein machen.

Die beiden Geschäftsführer und Brüder, Thomas Beineke (46) und Jens Beineke (40), durften mit ihrem Team (Mitarbeiter aus den Autohäusern Holzminden und Höxter) viele Fragen der zahlreichen Besucher beantworten. Am frühen Nachmittag waren es allein schon mehr als 300 Gäste, die unbedingt einmal den Blick von der Galerie auf die neue Ausstellungsfläche werfen wollten (das WESTFALEN-BLATT berichtete auf Sonderseiten über die Fertigstellung und vielen Neuerungen). Als Ehrengast konnte die Familie Beineke eine echte Weltmeisterin begrüßen: Lilly Andres (35), die eine wahre Expertin in Sachen Tischfußball ist und gerne Tipps an das Publikum weitergab. »Ich hatte früher mit Kickern nichts am Hut. Heute nehme ich an vielen Wettbewerben teil, auch auf Europaebene«, verriet die junge Dame. Es gab sogar eine spannende Herausforderung. Unter allen Torschützen, die einen Punkt gegen Lilly erzielten, wurde ein »Mercedes-Benz-Hotel-Scheck« verlost. Thomas und Jens Beineke: »Wir freuen uns sehr über den Zuspruch der Besucher. Es ist eine Investition in die Zukunft.«