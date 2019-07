Höxter/Lütmarsen (WB/rob). Lütmarsen feiert drei Tage Schützenfest. Die Schützengilde unter der Regentschaft des Königspaars Birgit und Frank Debus hat am Wochenende hunderte Gäste begrüßen können.

Schützenfest in Lütmarsen: Umzug und Festakt Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Die Hofstaatpaare 2019 sind Karin und Thorsten Bahr, Heike und Frank Bilstein, Evelyn und Martin Hennemann, Sonja und Jens Kossol, Stefanie und Wilfried Mönnekes sowie Silvia und Martin Sonderer. Höhepunkte waren der große Zapfenstreich, die Kranzniederlegung, die Festumzüge und drei Tanzabende in der Ellernscheune mit den Tanzbands Flexx, Dolce Vita sowie DJ Marcus und Markus. Die Gäste haben erlebt, dass Schützenfeste ideal dafür sind, Freundschaften zu pflegen, Bekanntschaften aufzufrischen und neue Freunde zu finden. Erfreulich viel Publikum hatte sich am Sonntag zum Festakt am Gut eingefunden. Die Festrede hielt Ratsherr Werner Böhler.

Am Montag ist um 8.30 Uhr Gottesdienst, ab 9 Uhr Familienfrühstück mit Ehrungen im Zelt, und um 15 Uhr tritt die Kinderkompanie zur Abholung des Königspaares am Gutshof an