Das Junior-Streichorchester des KWG und der Musikschule (Leitung Michael Schauka), das Horn-Ensemble, das Blechbläser-Ensemble sowie Spread Voice und das KWG/Musikschul-Orchester plus Collegium Musicum (Leitung Eva Greipel-Werbeck) treten zu Beginn der Gala in der Marienkirche auf. Foto: Uwe Hörnlein

Höxter (WB/rob). Der Innenhof der Marienkirche hat sich in einen Open-Air-Konzertsaal verwandelt. Die Musikschul-Gala 2019 hat gut 300 Besucher durch eine besondere Aura begeistert. Stimmungsvolle Klassik gab es zu Beginn in der mittelalterlichen Klosterkirche. Draußen waren Acapella, Rock, Pop und auch Bläser zu hören.

Erstmalig untergliederte sich die Veranstaltung in einen ersten Teil im Inneren der Marienkirche und einen zweiten Teil im Innenhof. Das kam bei den Besuchern gut an. Wichtig war auch, dass es keinen Regen gab. Bereits vor dem eigentlichen Beginn begrüßte bei einem großen Empfang das Horn-Ensemble die Musikfreunde.

150 Mitwirkende

Die Musikschulgala wurde 2001 erstmals in Höxter angeboten. Seitdem wird sie alle zwei Jahre ausgerichtet. Mit dem Open-Air in der herrlichen Alt-Höxter-Atmosphäre ging man neue innovative Wege. 150 Mitwirkende waren eingebunden. Mit unterschiedlichen Instrumenten spielten die Teilnehmer Stücke, die von der Klassik bis zur Moderne reichten. Diese wurden nicht nur in Soli performt, sondern es gab einige Ensembles, die die Zuschauer mit aufwendigen Stücken begeisterten.

Diese Musiker waren bei der Gala dabei: ein Ensemble junger Schüler, ein großes Orchester mit Schülern und Lehrern der Musikschule, das Junior-Streichorchester der Musikschule und des König-Wilhelm-Gymnasiums, das Blasorchester mit der Bigband des KWG, das Blechbläser und Horn-Ensemble der Musikschule und das Orchester des KWG und der Musikschule Höxter und das Collegium Musicum der Volkshochschulen Höxter und Holzminden. Darüber hinaus war ein Quartett mit Lehrern eine Besonderheit der Gala: Die Musiker spielten bekannte Melodien. Auch ein A-Capella-Ensemble aus Claudia Deutschmann, Mylene Kroon, Georg Thauern, Gunnar Deutschmann und Eckhard Wiemann begeisterte. Die Open-Air-Idee an der markanten Stelle im Klosterhof sollte keine Eintagsfliege sein.