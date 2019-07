Tausende Elektromusikfans feiern am Godelheimer an zwei Tagen. Am Freitagnachmittag geht es los. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Die ersten Wagen stehen am Ufer, Bühnen und Gastronomien werden zurzeit aufgebaut: Zwei Tage Musik, Show und Spaß am Godelheimer See sollen wieder bis zu 10.000 Fans anlocken.

Bei den »Strandklängen 2019« wird am Freitag, 12. Juli, ab 16 Uhr und den gesamten Samstag, 13. Juli, bis in den Sonntagmorgen um 2 Uhr gefeiert. Veranstalter Jürgen Jäger-Stein und sein Schwiegersohn Nils Grewe alias DJ Breeze haben international bekannte Namen der Elektromusikszene verpflichtet. Einer der Stars ist »Moguai« (André Tegeler). Auch das »Mütze Katze« DJ-Team aus Berlin kommt zum Musikspektakel. 20 DJs legen auf. 15 Sattelschlepper, 820 Meter Bauzaun, drei Kilometer Kabel und 19 Tonnen Technik werden laut Veranstalter für das Festival am Freizeitsee gebraucht.

Das WESTFALEN-BLATT verlost heute fünf mal zwei Freikarten, die an einem der beiden Abende an der Tageskasse am Festivalgelände abgeholt werden können. Wer die Tickets gewinnen möchte, der muss am Mittwoch ab 9 Uhr die Gewinn-Hotline unter der Telefonnummer 0 13 79/ 88 30 05 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) anrufen. Bis 15 Uhr ist die Hotline geschaltet. Die Gewinnernamen werden dann in der Donnerstagsausgabe veröffentlicht und sind an der Kasse hinterlegt.

Der Kartenvorverkauf beim WESTFALEN-BLATT in Höxter läuft noch. Unter www.strandklaenge.de sind Tickets zu haben, ebenso an der Tageskasse. Am Godelheimer See gibt es eine Wiese für Zelte. Auch genügend Parkplätze sind dort eingerichtet.