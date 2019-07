Von Jürgen Drüke

Höxter (WB). Es ist eine Feier zur Schulschließung, die zum Abschied Gänsehaut und Tränen hervorruft. Eine Feier, die in mehr als zwei Stunden mit Höhepunkten gespickt ist. Zum Abschluss kommt, was nach 47 erfolgreichen und markanten Jahren der Hauptschule Am Bielenberg in Höxter kommen muss: »My way« – einst gesungen vom legendären Frank Sinatra.

Gestern Nachmittag um kurz nach 17 Uhr in der Aula der Hoffmann-von-Fallersleben-Realschule in Höxter: Wie einst der große Entertainer Sinatra singt Uwe Börner, vor 35 Jahren selbst Schüler der Hauptschule Am Bielenberg, in Begleitung der Lehrerband den legendären Sinatra-Song. Wie in dem Lied war der letzte Vorhang soeben gefallen. »Die Hauptschule Am Bielenberg wird mit Beendigung des Schuljahres in zwei Tagen Geschichte sein und sie hat Geschichte geschrieben«, hob Höxters Bürgermeister Alexander Fischer in seiner Laudatio hervor.

Letzte Hauptschule schließt

Die letzte Hauptschule des Kreises Höxter wird für immer schließen. »Die Hauptschule Am Bielenberg, die seit 1972 zur Bildungs-Landschaft des Kreises Höxter gehörte, ist ihren Weg konsequent gegangen. Es war eine Erfolgsgeschichte«, stellte Landrat Friedhelm Spieker heraus. »Ihre Schulleiter, engagierten Lehrer und Schüler standen in 47 Jahren für das Besondere, für praxisorientierte Bildung«, würdigte CDU-Bundestagsabgeordneter Christian Haase. Die Festredner ließen 47 Jahre mit bewegenden Worten Revue passieren. Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl erinnerte sich an ihren Besuch der Hauptschule Am Bielenberg vor elf Jahren: »Bereits 2008 haben die Schüler Mathematikaufgaben am Laptop bearbeitet und gelöst. Das war zur damaligen Zeit etwas ganz Besonderes. Die Hauptschule Am Bielenberg war der Zeit voraus. Innovation, Inklusion und Integration waren hier fester Bestandteil.«

Tragende Säulen

Schulleiter Ludger Mahrenholz, der 16 Jahre Chef der Hauptschule war, und gestern gemeinsam mit seinem Stellvertreter Hubertus Wilczek von Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurde, brachte die Philosophie der HS Am Bielenberg auf den Punkt: »Wir wollten immer mehr. Das gilt nun auch für diese Feier.« Mahrenholz, der von Schulamtsdirektor Hartmut Bondzio wie sein Stellvertreter Hubertus Wilczek als »glänzender Pädagoge« gewürdigt wurde, sagte: »Wir haben nur ganz wenige Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Regierungspräsidentinnen oder andere sehr qualifizierte Professionen ausgebildet. Aber ein Großteil der Handwerker, der Arbeiter, der Pflegekräfte und der Mitarbeiter in öffentlichen Verwaltungen sind Schüler der Hauptschulen im Kreis Höxter gewesen und bilden bis heute eine tragende Säule unserer lokalen Gesellschaft.«

Eine Menge auf Weg gebracht

Die langjährige Schulpflegschaftsvorsitzende Birgit Möhrke-Schreiner blickte zurück und schaute in ihrer mitreißenden Festrede nach vorne: »Ich persönlich habe mir gewünscht, dass sich alle Schulen in Höxter der neuen Schulform Sekundarschule anschließen. Die Hauptschule hat es getan. Es ist noch Zeit dafür. Wir haben gemeinsam eine Menge auf den Weg gebracht.« Sängerin Daria-Jona Keese, Robert Paterson von Paterson & Paterson, Uwe Börner und die Lehrerband hatten mit ihren musikalischen Vorträgen großen Anteil daran, dass es eine ganz besondere Feier war.

Wohlverdienter Ruhestand

»Liebe Gäste, die Hauptschule Am Bielenberg verabschiedet sich nun aus ihrem Kreis. Wir bedanken uns dafür, dass Sie uns über Jahrzehnte wohlwollend getragen, begleitet und unterstützt haben.« Ludger Mahrenholz schloss mit diesen Worten das letzte Kapitel.

»I did it my way.« Übersetzt: »Ich habe es auf meine Weise gemacht.« Mit dem Welthit von Frank Sinatra verabschiedete sich die Hauptschule Am Bielenberg in den wohlverdienten Ruhestand.