Bielefeld (WB). Kaum ein CDU-Politiker kennt die Parteibasis so gut wie Christian Haase (53). Der Bundestagsabgeordnete aus Beverungen im Kreis Höxter weiß als Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der Union genau, wie die Stimmung in den Städten und Gemeinden ist. Ulrich Windolph und Andreas Schnadwinkel haben mit Christian Haase über die Lage der CDU gesprochen.

Die CDU muss noch drei Landtagswahlen im Osten überstehen. Wie groß ist die Sorge, dass Ihre Partei da mit Grünen und SPD Koalitionen bilden muss, weil es anders nicht geht?

Christian Haase: Ich glaube, dass es noch schlimmer kommen könnte. Vielleicht werden wir über Allparteienbündnisse ge­gen die AfD nachdenken müssen. Das würde natürlich zu der Grundsatzfrage führen, ob wir mit den Linken koalieren können. Ich halte die Linken im Westen Deutschlands nicht für koalitionsfähig. Was da in Bremen mit Rot-Rot-Grün passiert, ist nicht gut. Im Osten sind die Linken anders, aber auch da gibt es in Teilen keine klare Abgrenzung zum Linksextremismus. Insofern kommen für die CDU weder Bündnisse mit der AfD noch mit der Linken in Betracht. Und vielleicht gibt es dann keine Regierungsmehrheit. Von Minderheitsregierungen in Landtagen halte ich wenig, das ist nicht gut für unsere Demokratie.

Einige in der sächsischen CDU wollen sich die Zusammenarbeit mit der AfD nicht aus Berlin verbieten lassen. Was sagen Sie denen?

Haase: Wir haben beim NRW-Landesparteitag der AfD in Warburg erlebt, dass innerhalb der AfD der völkische Flügel gegen den Rest kämpft. Wenn die AfD sich von diesem Flügel trennen und sich gemäßigter orientieren könnte, wären in der Zukunft vielleicht inhaltliche Überschneidungen möglich. Im Moment schließe ich das absolut aus. Als CDU können wir unseren Landesverbänden nichts verbieten, wir müssen sie überzeugen. Wer auf kommunaler oder Landesebene Bündnisse mit der AfD eingeht, der toleriert die AfD in Gänze. Deswegen finde ich es richtig, dass sich die CDU da klar abgrenzt.

Warum sind die Unterschiede zwischen Westen und Osten so groß? Bildet der Erfolg der AfD diese Unterschiede ab?

Haase: Als wiedervereinigtes Deutschland haben wir zu lange den Eindruck gehabt, dass das da im Osten schon irgendwie läuft. Es gibt ja auch Städte wie Halle, Leipzig oder auch Dresden, die sich sehr gut entwickelt haben. Aber dazwischen gibt es viele Gebiete, in denen es seit der Wende keinen positiven Trend gab. Die Leute spüren zwar die persönliche Freiheit, sind aber enttäuscht von der wirtschaftlichen Entwicklung – obwohl gerade die Ost-Renten, gemessen an den eingezahlten Beiträgen, ziemlich hoch sind. Es ist ja oft so, dass die Fakten etwas belegen, was dem Lebensgefühl nicht entspricht. Die Politik hat im Osten außerhalb der Boomregionen verpasst, positive Zukunftszeichen zu setzen. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Leute, die im Osten die AfD wählen, rechtsextrem ist. Die fühlen sich vergessen. Und deshalb stärken wir jetzt die Regionalförderung.

Wenn der CDU-Kreisverband Leipzig beklagt, dass »spezifisch ostdeutsche Erfahrungen« in der West-CDU abgelehnt würden, stimmt was nicht, oder?

Haase: Das hat etwas mit der Historie der Parteien zu tun. Im Westen ist unser Parteiensystem so gewachsen, wie die Struktur heute noch ist. Im Osten gibt es diese tiefe Erfahrung nicht, weil es sie nach 40 Jahren Einheitspartei und Blockparteien nicht geben kann. Die Bindungen an Parteien sind dort nicht so eng. Deswegen haben wir im Osten auch in der CDU Schwierigkeiten, auf kommunaler Ebene alle Listenplätze für Räte zu besetzen – bis hin zu Bürgermeisterkandidaten.

Muss die CDU die zehn Prozentpunkte, die sie wegen der Flüchtlingspolitik an die AfD verloren hat, abschreiben und nun in der Mitte retten, was zu retten ist?

Haase: Ich glaube nicht, dass die Zahl so hoch ist. Wir haben konservative CDU-Wähler verloren, die mit dem Kurs der Kanzlerin nicht einverstanden waren. Aber wir haben den Kurs korrigiert und hoffen, dass wir Wähler zurückgewinnen können. Ich denke, dass vor allem langjährige Nichtwähler die AfD stark gemacht haben. Diese Wähler müssten jetzt eigentlich aufschrecken, weil der völkische Flügel die Macht an sich reißen will und der Umgang der AfD mit Parteispenden nicht in Ordnung ist. Die AfD zeigt, dass sie eben keine Alternative ist, zieht aber immer noch Protestwähler an.

Heißt »Mitte« heute, den Grünen hinterherzulaufen?

Haase: Nein. Das kann ich meiner Partei auch nicht raten. Wir können die AfD nicht rechts überholen und die Grünen nicht beim Klimaschutz. Das wäre ein Fehler. Als CDU haben wir immer davon gelebt, dass wir Ausgleich schaffen und die Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem finden. Wir haben einen klaren Kurs Richtung Klimaneutralität 2050 – wie im Pariser Abkommen vereinbart. Daran halten wir uns. Wir würden verlieren, wenn wir beim Klimaschutz überziehen.

Wenn eine Grüne im Kreis Osnabrück Landrätin wird, wie laut schrillt da bei Ihnen die Alarmglocke?

Haase: Den Fehler sollten wir nicht bei den Wählern suchen, auch wenn die Landratswahl aus CDU-Sicht unter dem Trend der Europawahl gelitten hat. Es sind ja an dem Tag mehrere Kommunalwahlen nicht so gut für uns gelaufen.

Wie kommt eine CO2-Steuer auf Sprit bei den Pendlern in Ihrem Wahlkreis an?

Haase: Solche Überlegungen lösen blankes Entsetzen aus. Was die SPD-Umweltministerin Svenja Schulz da vorhat, wird nicht funktionieren. Der Sprit ist ohnehin schon mit Öko-Abgaben belastet. Ob wir da noch was drauflegen müssen, weiß ich nicht. Jedenfalls erzielt eine CO2-Steuer im ländlichen Raum gar keine Lenkungswirkung. Null. Wer im Kreis Höxter lebt und in Paderborn, Kassel oder Bielefeld arbeitet, kann seinen Arbeitsplatz nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und das gilt nicht nur für die Fahrt zur Arbeit, da könnte man Zusatzkosten durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale abfangen. In Städten könnte der Individualverkehr in 20 Jahren die Ausnahme sein, aber garantiert nicht auf dem Land. Eine CO2-Steuer wäre eine Bestrafungssteuer für den ländlichen Raum. Das erkläre ich in Berlin jedem, der zur Einführung einer solchen Steuer neigt.

An den Chef der Kommunalpolitiker in CDU und CSU die Frage: Wie tief ist der Graben zwischen Stadt und Land?

Haase: Tief, und er wird eher noch tiefer. Das liegt daran, dass die Probleme so verschieden sind. Da sind zu wenige Wohnungen und steigende Mieten in den Städten und zu wenig genutzte Infrastruktur auf dem Land. Krankenhäuser auf dem Land sind von Schließungen bedroht und nicht Kliniken in Städten. Das macht mir Sorge, denn die Zukunftsfähigkeit Deutschlands entscheidet sich im ländlichen Raum. Ernährungssicherheit, erneuerbare Energie, Wald und Boden, Artenvielfalt – das betrifft das Land und wird von Leuten aus Städten entschieden. Dieses Gefühl, dass über die Köpfe von Betroffenen hinweg entschieden wird, muss aufgelöst werden. Wir brauchen viel mehr Austausch zwischen Stadt und Land.

Wie wollen Sie die digitale Infrastruktur auf dem Land verbessern?

Haase: Das dauert alles viel zu lange. Im Koalitionsvertrag steht »Flächendeckende Versorgung bis 2025«. Das ist mir viel zu spät. Ich verlange ein Kataster, das klar zeigt, wo wir welche Masten brauchen, um eine flächendeckende Versorgung zu bekommen. Es geht ja nicht nur um ungestörten Empfang beim Mobilfunk. Wenn wir autonomes Fahren und digitalisierte Landwirtschaft forcieren wollen, dann muss überall Empfang sein.

War es bei der Versteigerung der 5G-Lizenzen ein Fehler, die erfolgreichen Bieter nicht zum Ausbau der Infrastruktur zu verpflichten und im Gegenzug auf einen Teil des Erlöses zu verzichten?

Haase: Ich habe mich als kommunalpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit anderen Kommunalen dafür eingesetzt, höhere Auflagen zu machen. Es ist nicht sinnvoll, dass der Staat jetzt mit dem Geld eine Infrastrukturgesellschaft gründet und das, was der Markt erledigen müsste, die öffentliche Hand erledigt. Das kann nicht günstiger sein. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da mit Telekom und Vodafone weiter gekommen wären.

Man hört, dass in der Union das Modell einer Minderheitsregierung immer mehr Befürworter findet, falls die SPD die Große Koalition verlässt. Macht die Kanzlerin da mit?

Haase: Ich finde eine Minderheitsregierung besser als Neuwahlen. Wir haben einen Regierungsauftrag und einen guten Koalitionsvertrag. Dem fühle ich mich als gewählter Bundestagsabgeordneter für vier Jahre verpflichtet. Eine Minderheitsregierung kann bedeuten, dass wir einen Wechsel im Kanzleramt bekommen. Wir tun innerhalb der Koalition sehr viel dafür, dass die SPD bleiben kann.

Wer soll bei der nächsten Bundestagswahl Kanzlerkandidat der Union werden?

Haase: Die Person, die vom Bundesparteitag dafür aufgestellt wird. Die CDU-Vorsitzende hat den ersten Zugriff, das ist so in unserem System. Und sie wird klug überlegen, ob sie es selbst macht oder eine andere Person vorschlägt. Vielleicht wählen wir in der Union auch zwischen mehreren Bewerbern aus. Das wäre unter demokratischen Gesichtspunkten kein schlechtes Verfahren, weil dann jede Gruppe eingebunden wäre.

