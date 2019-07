Polizeieinsatz in der Höxteraner Altstadt am Dienstag. Foto: Harald Iding

Höxter (WB/dp). Nach der bundesweiten Fahndung in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY ungelöst« hat die Mordkommission in Bielefeld viele neue Hinweise im Fall Sandra Gallinger erhalten.

Foto: Michael Robrecht

In Höxter hat es am Dienstag, wie berichtet, auch eine Hausdurchsuchung gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, sind im Anschluss daran mehrere Personen vernommen worden.

»Weitere Angaben können wir im laufenden Ermittlungsverfahren nicht machen. Das kann auch noch einige Wochen dauern. Festgenommen wurde aber niemand«, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Meyer im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Ermittlungsbeamte hatten die Wohnung des Ex-Freundes der in der Nacht zum 15. Juni 2013 von der B64-Friedhofsbrücke gestürzten damals 17-jährigen Sandra Gallinger durchsucht. Es hatte sich ein weiterer Zeuge aus Höxter gemeldet, der in der Tatnacht einen lautstarken Streit gehört haben wollte.