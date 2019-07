Die Organisatoren des »Lichtalben«-Festivals stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen und blicken zuversichtlich auf die anstehende Veranstaltung. Während des dreitägigen Musik- und Kunstfests erwarten sie um die 1000 Besucher. Foto: Ellen Waldeyer

Von Ellen Waldeyer

Boffzen(WB). Zum vierten Mal können Kunst- und Musikfans das Open-Air Festival »Lichtalben« mit einem neuen und bislang einzigartigen Konzept feiern. Vom 9. bis zum 11. August dürfen sich die Besucher auf der Weidewiese am Weserradweg zwischen Boffzen und Fürstenberg auf Liveacts, Workshops sowie Kunst und Kultur freuen. Alles soll durch Spenden finanziert werden.

»Kultur gehört der Öffentlichkeit, nicht einer elitären Minderheit«, so die allgemeine Auffassung des »Lichtalben«-Vereins. Aus diesem Grund gibt es keine käuflichen Tickets für das Festival. Jeder soll die Möglichkeit haben, Musik zu genießen und Kunst zu bestaunen. »Unser Festival ist nicht kommerziell, sondern für uns eine Möglichkeit, junge Menschen zu fördern und ihnen etwas mitzugeben«, erklärt Nina Müllender zweite Vorsitzende des »Lichtalben« Vereins. Auf dem großen Gelände soll es an den drei Festtagen bis zu 500 Zeltplätze geben, die ebenfalls kein Ticket erfordern. Auch Getränke und Essen werden nicht zu festen Preisen verkauft. Es werde Preisempfehlungen geben, wie viel man beispielsweise für ein Bier zahlen sollte. Die Vereinsmitglieder betonen aber, dass es keine Pflicht sei, diesen Empfehlungsbetrag zu zahlen. »Wir hatten dieses utopische Spendenkonzept schon in den vorherigen Jahren und es hat immer sehr gut funktioniert«, erinnert sich Johannes Schmitz, erster Vorsitzender des Lichtalben Vereins.

»Lichtalben – Verein für suburbane Jungkulturen« hat sich aus einer großen Freundesgruppe im vergangenen Jahr gegründet. Die Akteure präsentieren sich bei Demonstrationen gegen Rechts, zuletzt unter anderem beim »bunten Warburg« und veranstalten alle zwei Monate Poetry-Slams in den Bürgerstuben. Die Mitglieder sind alle Mitte 20 und teilen ihre Leidenschaft zur Kunst und Musik. Die Freunde wollten zusammen feiern und Spaß haben – dadurch ist das erste Festival vor vier Jahren entstanden, das damals nur einen Tag ging und deutlich kleiner in Ottbergen stattgefunden hatte.

Mit den Jahren hat sich das Festival dann vergrößert: 2018 haben etwa 700 Gäste mit den Vereinsmitgliedern bereits in Boffzen gefeiert. In diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit 1000 Besuchern am Weserradweg.

Bei den »Lichtalben« vom 9. bis zum 11. August werden auf zwei Bühnen 60 Künstler in 54 Einheiten spielen. Dabei legen viele DJs und DJanes aus der Region als auch aus den großen Städten Deutschlands elektronische Musik von Techno bis House auf. Andere Künstler spielen ihre Stücke aus den Bereichen Hip-Hop, Jazz oder Soul. Auch experimentelle Musik soll dabei sein. Das genaue Programm lässt sich auf www.lichtalben.de/programm einsehen.

Neben der Party zu vielfältiger Musik können die Gäste tagsüber auch an verschiedensten Workshops teilnehmen. Dazu gehören zum Beispiel Kräuterwanderungen, kreatives Schreiben, Yoga, Aerobic, Meditation, kakaohaltiges Kuscheln und viele weitere Angebote. Bei dem dreitägigen Festival ist auch Kunst ein wichtiger Bestandteil: Dabei greifen die Initiatoren zum Teil politische Themen auf. Ein zentrales Motiv ist beispielsweise der Plastikmüll. Diesbezüglich wird es eine Art Wasserfall aus Müll geben. Diese Kunstinstallation wird dann von der Brücke hängen und mit Licht bestrahlt. Mit »Müll« wird auch auf den Bühnen gearbeitet – denn diese sind aus Holz und Rohstoffen von handwerklich begabten Vereinsmitgliedern selbst gebaut worden. »Die Materialien schmeißen andere sonst einfach weg. Hier können sie wiederverwertet werden. So sollen auch die Toiletten und Duschen nachhaltig wirken«, sagt Johannes Schmitz.

Die Veranstalter planen außerdem ein Kunstcamp von Montag, 5. August, bis Donnerstag, 8. August. Das Camp ist für maximal 25 Teilnehmer ausgelegt und die Kosten belaufen sich auf 20 Euro pro Person. Darin enthalten sind Workshops sowie Essen und Trinken an den vier Tagen. Interessierte Teilnehmer können sich per E-Mail bei der Adresse kunstcamp@lichtalben.de anmelden oder ein Formular im Internet nutzen.