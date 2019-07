Der Abi-Jahrgang 2019 des König-Wilhelms-Gymnasiums Höxter: Eine »1« vor dem Komma haben 27 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe erreicht, drei sogar die Traumnote 1,0! Hier das Abschlussfoto. Gefeiert worden ist dieses Jahr am vergangenen Wochenende in der Stadthalle Beverungen. Foto: KWG Höxter

Höxter (WB). Im Rahmen eines Festaktes sind den Abiturientinnen und Abiturienten des König-Wilhelm-Gymnasiums (KWG) ihre Zeugnisse überreicht worden. Die Feierstunde fand in der KWG-Aula in Höxter statt.

Nach dem feierlichen Abiturgottesdienst mit Vikar Jonas Klur und Pfarrer Gunnar Wirth in der St.-Nicolai-Kirche, der vom Mittel- und Oberstufenchor und Gina Siebrecht und Jens Beverungen an Querflöte und Orgel mitgestaltet wurde, fanden sich alle in der Aula des KWG zur Zeugnisvergabe ein. Der Festakt wurde eingerahmt von musikalischen Beiträgen von Patrizia Eiswert, Elisa Fink, Daniela Paul, Niklas Schreiber und Celine Spellerberg.

KWG-Schulleiterin Heike Edeler ging in ihrer Rede auf die Suche nach dem tieferen Sinn hinter dem von den Schülerinnen und Schülern gewählten Abimotto »Westminster ABI – zwölf Jahre bis zur Krönung« ein. Mit passenden Bildern untermalte sie scherzhaft ihre Interpretationsansätze, stellte aber auch heraus, dass dieser Abiturjahrgang einerseits als leistungsorientiert, andererseits aber auch als besonders mitmenschlich und engagiert bei den KollegIen in Erinnerung bleiben wird. Sie betonte darüber hinaus die guten Arbeitsbedingungen, die das KWG den Schülerinnen und Schülern geboten habe und bedankte sich bei den Tutoren des Abiturjahrgangs, Kathy Wayand und Christian Austermühl, sowie dem Oberstufenkoordinator Ralf Westermann für ihre kompetente Jahrgangsstufenleitung.

Im Namen der Tutoren hielt Christian Austermühl eine humorvolle Rede, in deren Verlauf das Schlüsselwort »nett« immer häufiger vorkam. Der Abiturjahrgang 2019 ist nämlich in der Tat durch nette Arbeitsatmosphäre, nette Schülerinnen und Schüler und nette Veranstaltungen – vom eigenen Musikabend bis zur Studienfahrt – aufgefallen. Die Jahrgangsstufensprecher Patrizia Eiswert und Jan Kassebeer erwähnten in ihrer Rede die »Highlights« der vergangenen Jahre, dankten aber auch dem engagierten Jahrgangs-Leitungsteam und allen Lehrerinnen und Lehrern, die zum Gelingen ihres Schulabschlusses beigetragen haben.

Vor der Zeugnisvergabe wurden viele Schüler für ihre herausragenden Leistungen in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie, aber auch für ihr musikalisches Engagement geehrt. Eine »1« vor dem Komma haben 27 Schülerinnen und Schüler des Jahrganges erreicht, drei sogar die Traumnote 1,0!

Nach Grußworten von Bürgermeister Alexander Fischer, dem Schulpflegschaftsvorsitzenden Rolf Husemann und dem Schülersprecher Leander Pieres wurden dann die lang ersehnten Abschlusszeugnisse gemeinsam mit einem Blumengruß des Ehemaligen- und Fördervereins an folgende Schülerinnen und Schüler übergeben: David Aland, Miriam Avenhaus, Lukas Bahlmann, Nalan Balgül, Rosa Beck, Bjarne Beverungen, Jens Beverungen, Vincent Böhne, Lina Bömelburg, Lennart Bricke, Lea Brockmann, Madeline Buch, Felix Buchheister, Felix Bunge, Leon Dankers, Tobias Dickel, Laurenz Dohmann, Lena Drüke, Charlotte Ehbrecht, Jette Ehbrecht, Patrizia Eiswert, Kerem Eliyazici, Alvina Esau, André Farin, Alena Fenske, Elisa Fink, Judith Fischer, Jonathan Fricke, Julia Funk, Carla Giesberts, Friederike Glaubitz, Enno Güth, Leoni Haak, Juliane Häbel, Anna Hacke, Robin Hamm, Noelle Heiber, Tristan Heinemeyer, Paula Held, Marcel Himme, Annalisa Hohls, Tim Holtbrügge, Jasmin Homann, Erik Hosch, Hannes Husemann, Aleksandar Jurukovic, Torben Kampelmann, Jan Kassebeer, Celina Kempe, Jakob Keßenich, Julian-André Kieneke, Micha Kleiböhmer, Vanessa Klingebiel, Gina Marie Klinger, Jonathan Knebel, Florentine Koch, Vreda-Pauline Koch, Niklas Komnick, Justus Krekeler, Bastian Lang, Alexander Lebedew, Marie Legband, Henning Leßmann, Franziska Loges, Elias Marx, Johannes Maßmann, Luisa Mertens, Marc Möhring, Lennart Mönnekes, Theresa Mosig, Kristin Mücka, Dominik Orczak, Luis Ortmann, Jona Otte-Witte, Johanna Pankratz, Ruth Pankratz, Daniela Paul, Nils Plaza, Elena Pönicke, Sarah Pottmeier, Kerstin Preuß, Floyd Quattelbaum, Janika Rechenberg, Jan Riechmann, Christoph Rode, Clea Sakhaii, Leonard Saum, Julia Schäfer, Nele Schäfer, Lennart Schipper, Justin Schmidt, Frederike Schoppmeier, Niklas Schreiber, Greta Schröder, Sara Schröder, Marc Schuster, Dylan Senger, Gina Siebrecht, Vanessa Sitek, Jannik Sonderer, Hagen Sonnemann, Anna Lina Specht, Celine-Marie Spellerberg, Madlen Sporleder, Tamara Staletovic, Daniel Sun, Lara Timmermann, Noah Timmermann, Evelyn Tischer, Jonas Tischer, Lukas Trepschick, Josefine Werner, Jamie-Lynn Wiebe, Lars Winkels, Simon Winkels, Kea Wirth, Tim Wöstefeld, Celina Wulf und Hannah Zinnecker.