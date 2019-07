Die Polizei schildert in ihrem Pressebericht vom Donnerstag den Hergang so: Am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr hat es auf der Landstraße 755 zwischen Ovenhausen und Lütmarsen einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad und einem Wildschwein gegeben. Hierbei wurden der 19-jährige Motorradfahrer und sein 17-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die beiden jungen Männer waren mit dem Leichtkraftrad aus Richtung Ovenhausen kommend in Richtung Lütmarsen unterwegs, als kurz nach dem Ortsausgang Ovenhausen von links ein Wildschwein die Straße überquerte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Wildschwein und die Zweiradfahrer stürzten. Das Wildschwein blieb offensichtlich unverletzt und entfernte sich rasch von der Unfallstelle.

Hinweis der Polizei: “Gerade im Kreis Höxter können Wildunfälle zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren. Auch dort, wo kein Warnschild “Wildwechsel” steht. Um das Wildunfallrisiko zu reduzieren, sollten Fahrzeugführer im Wald und an unübersichtlichen Wald- oder Feldrändern den Fuß vom Gas nehmen und die Geschwindigkeit senken. Wenn Wild an oder auf der Straße steht: Abblenden, kontrolliert abbremsen und hupen. Rechnen Sie immer mit Nachzüglern. Wildunfälle lassen sich nicht immer verhindern. Sollte eine Kollision mit einem Wild unvermeidbar sein, halten Sie das Lenkrad fest, fahren sie geradeaus und bremsen Sie dabei. Riskante Ausweichmanöver enden schnell im Gegenverkehr oder an einem Baum.”