Die 31-jährige Fahrerin eines Renault Twingo kam laut Polizei in einer Kurve Richtung Bödexen ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn – dort kollidierte sie mit einem VW Golf, der in Richtung Albaxen unterwegs war: Die 20-jährige Fahrerin des VW konnte zuvor nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in das Fahrzeug der 31-Jährigen. Die 20-Jährige und ihre Beifahrerin (19) blieben unverletzt. Die 31-Jährige wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos haben einen Totalschaden. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen und die Feuerwehr Bödexen.