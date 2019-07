Nach dem großen Gewitter und der Unterbrechung feierten die Partyfreunde am Freitag bis in die Nacht. Foto: Ellen Waldeyer

Von Ellen Waldeyer und Sabine Robrecht

Höxter (WB). Das Strandklänge-Festival am Godelheimer See ist am Freitag wegen des starken Gewitters um kurz nach 18 Uhr unterbrochen worden. Die Gäste mussten das Festivalgelände verlassen. Es stand auf der Kippe, ob die Party weitergehen kann. Nach zwei Stunden Zwangspause konnten die Veranstalter, Jürgen Jäger-Stein und sein Schwiegersohn Nils Grewe alias »DJ Breeze«, dann aber wieder Gas geben.