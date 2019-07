Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Auf Regen folgt Sonnenschein: Bei den »Strandklängen« bewahrheitete sich diese Weisheit zwar nicht. Trotzdem blieb der Samstag nach den Wolkenbrüchen vom Vorabend trocken. Und es ging die Post ab. Tausende Gäste feierten als wäre bestes Wetter. Die Wolkendecke riss sogar auf und ließ zu später Stunde den Mond über dem See erstrahlen. Dazu gab’s fette Beats und fulminante Lightshows. Partyherz, was willst du mehr.

So schön war der Strandklänge-Samstag am Godelheimer See Fotostrecke

Foto: Sabine Robrecht

Ausgelassen, tanzfreudig und zugleich tiefenentspannt: Beim DJ-Festival am Höxter-Beach entfaltete sich die pure Lebensfreude. Musikalisch war wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Mehrere DJs legten auf. Die verrücktesten unter ihnen sind das »Mütze Katze DJ-Team« aus Berlin. Das sympathisch-schräge Duo heizte den Gästen zum zweiten Mal bei den »Strandklängen« ein. Entzückend quietschig im Hello-Kitty-Style gekleidet und jede Menge Konfetti und bunte Gummitiere im Gepäck: Verrückter kann man die Musik der 90er nicht präsentieren.

Als dieses Feuerwerk der Partykracher noch nicht verraucht war, machte sich nebenan auf der großen Bühne der Top-Act des Festivals, DJ-Ikone Moguai, startklar für seinen Auftritt. Der DJ aus Marl legt bei den großen Elektro-Festivals der Welt auf und hat Hits für die »Sugarbabes« und »2Raumwohnung« produziert. Zu seinen bebenden Bässen gingen die Fans am Godelheimer See richtig ab.

Die elektronische Tanzmusik zieht bei den »Strandklängen« übrigens eine gererationsübergreifende Fangemeinde an. Am See traf die Jugend durchaus auch auf das Mittelalter. Regina Jünemann beispielsweise bekennt sich frank und frei dazu, ein Fan der »Strandklänge« und der Musik zu sein. Die 56-jährige Höxteranerin genoss die Party mit ihren Freundinnen, Elisabeth Butterwegge (59), Nicole Nowak (44, beide aus Altenheerse) und Iclal Arslan (44, Brakel). »Ich habe beim WESTFALEN-BLATT eine Freikarte gewonnen«, erzählt Nicole Nowak strahlend. Regina Jünemann genießt die Festival-Atmosphäre und stellt fest, dass Höxter mehr für seine Jugend tun muss. »Wir haben keine Diskotheken mehr. Die jungen Leute müssen weit fahren, wenn sie etwas erleben wollen.«

Strandklänge 2020

Umso begrüßenswerter seien die »Strandklänge«, bei denen sie sich im übrigen überhaupt nicht alt vorkommt. »Spaß zu haben ist keine Frage des Alters. Und die jungen Leute sagen, dass sie es cool finden, dass wir hier sind«, erzählen sie und ihre Freundinnen. Und bewegen sich gleich wieder zu den Rhythmen, die Nils Grewe alias »DJ Breeze« gerade auflegt. Er veranstaltet das Festival zusammen mit seinem Schwiegervater Jürgen Jäger-Stein. Beide lassen sich von dem Gewitter-Freitag mit seinen Gäste-Einbußen nicht verdrießen und kündigen für 2020 die nächsten »Strandklänge‹ an. Am 26. und 27. Juni soll am Höxter-Beach wieder die Post abgehen. »Wir nehmen all unsere gesammelten Ideen, Eindrücke, Energien und Rückmeldungen mit und sind schon voller Eifer und Vorfreude, uns ans Tüfteln für 2020 zu setzen«, sagt »DJ Breeze«.

Camper trotzen dem Regen

Die Camper, die direkt neben dem Festivalgelände ihre Zelte aufgeschlagen hatten, ließen sich vom Gewitter am Freitag nicht die Laune verderben. »Wir zelten jedes Jahr hier«, erzählte Lennart Kunz (24) aus Reelsen. »Die ›Strandklänge‹ sind das einzige Festival dieser Art in der Region.« Da haben Lennart und seine Freunde es nicht eingesehen, wegen des Gewitters die Zelte abzubrechen. »Wir halten durch«, sagte sich auch Nicholas Csepke (23) aus Hannover. Und auch die Paderborner Truppe um Lars Pastwa (25) ist standhaft geblieben.

Polizeibilanz

Die Polizei meldet in ihrer Bilanz zwei Körperverletzungs-Delikte. Ein Besucher wurde festgenommen, da er von den eingesetzten Beamten als mit Haftbefehl Gesuchter wiedererkannt wurde. Des Weiteren kam es im Rahmen eines Platzverweises zu Widerstandshandlungen. Die Person wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. »Ebenfalls wurden zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht«, berichten die Beamten.