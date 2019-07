Von Angelina Zander

Höxter (WB). Die Rechnung, dass durch weniger Krankenhäuser in Zukunft eine höhere Qualität in der Versorgung erzielt werden kann, geht für Christian Jostes, Geschäftsführer der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE), nicht auf. Die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie veröffentlicht, in der eine Streichung von Krankenhausstandorten in Betracht gezogen wird.

Ob bei der Auswahl der Krankenhäuser, die im Zweifelsfall geschlossen werden sollen, eher die Erreichbarkeit für die Bevölkerung oder aber die Qualität der medizinischen Versorgung in den Fokus gerückt werden soll, lässt die Studie offen. Beide Wege werden mit Hilfe einer Simulation erörtert, allerdings anhand eines Versorgungsgebietes, das unter anderem die Stadt Köln einbezieht.

»Der Kreis Höxter ist schwer mit Köln zu vergleichen«, meint Jostes. Vier der fünf Krankenhäuser im Kreis Höxter müssten geschlossen werden, würde man der Empfehlung der Studie heute folgen, erklärt Jostes. Für ihn könne sie daher nur eine »perspektivische Betrachtung« sein.

80.000 Patienten im Jahr bei der KHWE

»Die Anzahl zu behandelnder Menschen sinkt nicht«, gibt der Geschäftsführer zu bedenken. Wenn beispielsweise nur noch der Standort Höxter übrig bleibe, stelle sich für ihn die Frage, »wo die zig tausend Patienten versorgt werden« sollen. In den Häusern der KHWE werden jährlich rund 80.000 Patienten versorgt, davon 30.000 stationär.

In der Studie wird dargestellt, dass es sogenannte vermeidbare vollstationäre Krankenhausfälle gibt, das heißt Patienten, die auch ambulant versorgt werden könnten. 94 Prozent der Zahn- und Mundhöhlenerkrankungen zählten demnach als vermeidbare vollständige Krankenhausfälle.

Diese Fälle vorrangig ambulant zu behandeln, ist ein Ziel, das in der Studie definiert wird. Dafür benötige es aber eine entsprechende Infrastruktur, beispielsweise mit mehr niedergelassenen Ärzten, die die ambulanten Fälle statt der Krankenhäuser behandeln können. Dieser Ansicht ist auch Geschäftsführer Jostes.

Eine drastische Reduzierung der Krankenhausstandorte im Kreis Höxter wäre für ihn eine Katastrophe. Die Wege zwischen den Krankenhäusern seien jetzt bereits weit. »Im ländlichen Raum brauchen wir kleine und leistungsstarke Krankenhäuser«, so Jostes. Ansonsten würde man »Menschen von der Gesundheitsvorsorge abkoppeln«, beschreibt er ein Risiko.

KHWE und Helios setzen auf Spezialisierung

Für ihn sei es wichtig, die Situation differenziert zu betrachten. Mit der generellen Aussage, dass kleine Krankenhäuser eine schlechtere Qualität abliefern, habe er ein Problem, sagt Christian Jostes, der seit Anfang April auf dem Chefsessel der Katholischen Hospitalvereinigung sitzt.

Und mit ihren Bettenzahlen zählen die KHWE-Standorte eher zu den kleineren Krankenhäusern. In Höxter gibt es laut Jostes 371 Betten, in Bad Driburg 247, in Brakel 138 und in Steinheim 107. Für eine flächendeckende Versorgung sei das Konzept, das die KHWE im Kreis Höxter verfolgt, das Richtige: Spezialisierung. An jedem Standort wird ein anderer medizinischer Schwerpunkt gelegt.

Ähnlich macht es die Helios-Gruppe, die in Warburg das Klinikum (139 Betten) betreibt. »Um Patienten unabhängig von ihrem Wohnort immer die bestmögliche chirurgische Therapie anzubieten, haben wir die Expertise über unsere 18 Kliniken hinweg gezielt gebündelt. Sobald der spezialisierte Teil der Behandlung beendet ist, kann die weitere Betreuung nach Rückverlegung im heimatnahen Umfeld erfolgen«, sagt Prof. Rudolf Leuwer, medizinischer Regionalgeschäftsführer der Helios-Region West.

Förderung der Krankenkasse

Krankenhäuser, die in besonders dünn besiedelten Regionen ansässig sind, können mit dem Sicherstellungszuschlag von der Krankenkasse unterstützt werden. Allerdings sei diese an strenge Kriterien geknüpft, so Jostes. Wohnen weniger als 100 Menschen je Quadratkilometer in einem Versorgungsgebiet, dann liegt laut des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ein »geringer Versorgungsbedarf« vor. Der G-BA hat die Kriterien für die Gewährung des Zuschlags festgelegt. 120 Krankenhäuser erhalten diesen – nur eines liegt in Nordrhein-Westfalen: Bad Berleburg. Höxter erfüllt diese Kriterien nicht.

Weiteres Studienergebnis

Dass über die Situation der Krankenhäuser und des Gesundheitswesens gesprochen wird, ist nicht neu. Derzeit wartet Christian Jostes auf die Veröffentlichung einer Studie des Landes NRW, die sich mit der Versorgungsstruktur beschäftigt. Sie soll laut Jostes die Basis für die Krankenhausplanung NRW darstellen. Die letzte habe es 2015 gegeben. Die Planung sei allerdings noch nicht umgesetzt worden, sagt Jostes. »Wir sind permanent in Unsicherheit, wie es weitergeht.«