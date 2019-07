Das ist ein Hänger, auf dem alles zu finden ist, was für einen Gottesdienst im Freien benötigt wird. »In diesen Sommerferien wollen wir an Orten Gottesdienst feiern, an denen wir sonst nicht sind«, sagt Pfarrerin Astrid Neumann. »Für uns als Diasporagemeinde ist das besonders wichtig, zumal wir die Gottesdienste in den Dörfern um unsere Kirchorte herum in den vergangenen Jahren haben aufgeben müssen.«

Die Bezirke Amelunxen, Beverungen und Bruchhausen aus der Weser-Nethe-Gemeinde haben fünf Gottesdienste für diesen Sommer geplant. Los geht es am Sonntag, 21. Juli, um 11 Uhr im öffentlichen Teil des Schlossparks in Wehrden (Zugang vom Radweg an der Weser) in der Nähe des Bouleplatzes; bei regnerischem Wetter wird der Gottesdienst in die katholische Pfarrkirche verlegt.

Nicht nur unter freiem Himmel

Am Sonntag, 28. Juli, findet der Gottesdienst um 11 Uhr am Godelheimer See auf der Wiese am großen Strand statt. Bei schlechtem Wetter wird auf die Georgskirche in Amelunxen ausgewichen. Am Sonntag, 4. August, wird um 11 Uhr in die katholische Pfarrkirche in Blankenau eingeladen, wo über viele Jahre die evangelische Gemeinde monatlich mit ihrem Gottesdienst zu Gast war.

Für das Laurentius-Wochenende, 10. und 11. August, geht es nach Bruchhausen. Am Samstag wird um 14 Uhr ein Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst in der evangelischen Kirche ausgerichtet und am Sonntag um 10 Uhr ein katholisches Festhochamt im Schlosshof mit anschließender Sakramentsprozession durch das Dorf. Am 18. August wird um 11 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kindertagesstätte in Beverungen gefeiert. Die Besucher sind eingeladen, nach allen Gottesdiensten zusammenzubleiben. Wer möchte, kann Kaffee oder auch ein Picknick mitbringen. Tische und Bänke sind vorhanden.

An den genannten Wochenenden finden keine weiteren Gottesdienste in den evangelischen Kirchen in Amelunxen, Beverungen und Bruchhausen statt.