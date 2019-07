Fürstenberg (WB). Das Land Niedersachsen will die Porzellanmanufaktur Fürstenberg von der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) übernehmen. Das hat der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers während seines Besuches der Manufaktur am Montag bekannt gegeben.

Die Sommertour führt ihn zwei Tage lang durch Niedersachsen, 700 Kilometer wird er zurücklegen. Die Porzellanmanufaktur war die erste Station seiner Reise. Aktuell hält die Nord/LB 98 Prozent an dem Unternehmen, zwei Prozent der Landkreis Holzminden. Allerdings muss sich die Bank neu ausrichten. Sie ist angeschlagen und soll sich nun unter anderem verkleinern.

Die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft des Landes Niedersachsen will die Anteile der Nord/LB an der Manufaktur übernehmen. Hierzu liefen derzeit auf unterschiedlichen Ebenen Gespräche, so Hilbers. Erst nach Abschluss dieser Gespräche wisse man aber, welche konkreten Schritte notwendig seien. Dennoch sei klar, dass das Land zur Porzellanmanufaktur in Fürstenberg stehe und das Unternehmen auch in Zukunft als Kulturgut erhalten werden müsse.

Handabdruck platziert

Seit mehr als 270 Jahren entsteht in Fürstenberg einzigartige Handwerkskunst. Für Hilbers stehe fest, dass diese Kunst ein besonderes Aushängeschild, nicht nur für die Region, sondern für ganz Niedersachsen sei, sagte er am Montag. Das Land Niedersachsen habe daher ein großes Interesse daran, dass sich die Porzellanmanufaktur fortlaufend weiterentwickelt und zukunftsfest aufstellt. Die Manufaktur beschäftigt 90 Mitarbeiter, weitere zehn im Museum Schloss Fürstenberg.

Einen Eindruck der Arbeit machten sich Hilbers und Uwe Schünemann, Mitglied des niedersächsischen Landtags, bei einer Führung. Geschäftsführerin Stephanie Saalfeld begrüßte die Gäste im Foyer des Museums und stellte ihnen bei einem Rundgang durch die Produktion die heutige Manufaktur vor.

Im Anschluss an die Führung platzierte Finanzminister Hilbers noch seinen bereits im April entstandenen Handabdruck in echtem Porzellan an der sogenannten Händewand im Eingangsbereich des Museums. Hilbers Handabdruck reiht sich nun zwischen die der Klitschkos, royalen Handabdrücken des dänischen Königshauses und eine Reihe weiterer Prominenz aus Unterhaltung, Sport und Politik ein.