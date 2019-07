Eine Hanfplantage hat die Polizei Bodenwerder am Dienstagnachmittag zwischen Heinsen und Polle entdeckt. Foto: Polizei

Heinsen (WB). Eine Hanfplantage hat die Polizei Bodenwerder am Dienstagnachmittag zwischen Heinsen und Polle entdeckt.

Zuvor hatte es einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben. Die Plantage lag in unwegsamen Gelände unterhalb der Kreisstraße 32 in Höhe der Einmündung K 25 am Ostufer der Weser unterhalb der Kreisstraße 32. 76 Pflanzen wurden gerodet,

So sehen die Pflanzen aus der Nähe aus. Foto: Polizei

beschlagnahmt und sollen verbrannt werden.

Die Polizei vermutet, dass die Plantage mit Dünger versorgt wurde und von den Tätern mit einem Wasserfahrzeug versorgt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise zu Wasser- und Straßenfahrzeugen in diesem Bereich in den vergangenen Wochen. Hinweise unter Telefon 05531/9580.