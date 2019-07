Von Sylvia Rasche

Mehr als nur das Logo

Mit dem Logo allein waren die Aufgaben des bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerbs nämlich noch lange nicht erfüllt. Ein ganzes Paket rund um die Landesgartenschau hat die Inhaberin der Agentur Fien-Design aus Höxter mit ihren langjährigen Mitarbeitern Lars Walker und Alexandra Willeke entwickelt. Vom Logo über Info-Flyer, Briefbogen, Plakate, Visitenkarten, Fahnen, Facebook- und Instagram-Auftritte bis hin zur Postkarte reicht der Sieger-Entwurf. »Bei der Gestaltung des Logos muss man im Blick haben, dass es auch in anderen Formaten, zum Beispiel für Fahnen, funktioniert«, sagt die Diplom-Grafik-Designerin.

Entwerfen um etwas zu verwerfen

Als sie vor 30 Jahren in Stuttgart ihr Studium begann, war die Welt noch weitgehend analog. Auch heute noch entstehen ihre ersten Entwürfe oft mit Papier und Bleistift, bevor sie digitalisiert und verfeinert werden. »An die 100 Blätter kommen da schnell zusammen. Manchmal muss mal auch einfach mal etwas entwerfen, um es zu verwerfen«, gibt Fien Einblick in ihre Arbeitsweise und zeigt ein paar Zeichnungen, die sie für den Wettbewerb angefertigt, aber letztlich gar nicht verwendet hat.

Blüh im Glanze dieses Glückes

Neben dem blauen Weserbogen findet sich die Rosette der alten Höxteraner Fachwerkhäuser im Sieger-Logo ebenso wieder wie die historische Verbindung nach Corvey. Blumen und Blütenblätter sowie Wassertropfen sind ihre Stilmittel. Im Flugblatt kommt auch Hoffmann von Fallersleben mit seiner Textzeile der Nationalhymne »Blüh im Glanze dieses Glückes« vor. Das passe gut zur Landesgartenschau, meint Fien. Bekanntlich wirkte Fallersleben als Bibliothekar in Corvey.

Bewusst auf Fotos verzichtet

»Wir haben in unserem Logo bewusst auf Fotos verzichtet«, sagt Barbara Fien. Noch seien es schließlich vier Jahre bis zur Landesgartenschau.

Wenn die Höxteranerin über den Weg zum Logo spricht, tut sie dieses immer in der Mehrzahl und bezieht damit ihre beiden Mitarbeiter, die einst als Praktikanten in ihrer Agentur begonnen haben, mit ein. »Wenn man alleine vor einer Aufgabe sitzt, verrennt man sich leicht. Da ist es gut, wenn man gemeinsam reflektiert und Ideen sammelt«, weiß Barbara Fien. Normalerweise werden Entwürfe mit den Kunden besprochen. »Das ist bei einem Wettbewerb natürlich anders«, betont die 50-Jährige, die sich schon ein Jahr nach Ende ihres Studiums selbstständig gemacht und gerade 25-jähriges Bestehen ihrer Agentur gefeiert hat.

»Es ist sehr spannend, verschiedene Berufe kennenzulernen«, sagt Fien. So gestaltet sie Werbeauftritte von Einzelhändlern genauso wie für die Werbegemeinschaft Höxter oder den Umweltkalender des Kreises Höxter.

Postkarte als Werbemittel

Für den Wettbewerb um das Logo der Landesgartenschau hat sich ihre Agentur noch etwas Besonderes einfallen lassen. Mit der Eintrittskarte bekommen die Besucher eine Landesgartenschau-Postkarte, die sie kostenlos mittels eigens auf dem Gelände aufgestellten Briefkästen verschicken können. »Eine bessere Werbung gibt es gar nicht. Wenn Tante Anneliese eine Postkarte bekommt, auf der steht, wie schön der Tag in Höxter war, entscheidet sie sich vielleicht auch noch für einen Besuch«, so Fien.

Schöner als hier geht es nicht

Apropos schön: Kurz, knackig und einprägsam ist der Slogan, den sie mit ihrem Team für die Landesgartenschau entwickelt hat. »Schön hier!«, heißt er und ist von Besuchern der Stadt »geliehen«. Auswärtige seien oft überrascht, »wie schön es bei uns ist«, weiß die Diplom-Grafik-Designerin, die etwa vier Wochen intensive Arbeitszeit in das gesamte Konzept gesteckt hat. »Man muss auch mal etwas sacken lassen und arbeitet im Kopf an dem Thema, obwohl man nicht am Schreibtisch sitzt, um zu arbeiten«, berichtet sie. Das Ergebnis jedenfalls hat die Jury überzeugt. Der Auftrag für die Landesgartenschau Höxter bleibt in der Kreisstadt an der Weser.