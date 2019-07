Von Harald Iding

Mit ihrem Konzert im Club haben die »Shakers« erneut ihre Erstklassigkeit unter Beweis gestellt. Die interessierten Zuhörer erlebten mit der vierköpfigen Profiband eine besonders schöne Reise in die Zeit des Swing der früheren Jahre und zugleich den aufregenden Rhythmus des markanten »Choro«, einem brasilianischen Musikstil.

Lebenslustig wie mitreißend

Eine große Portion dieser lebenslustigen wie mitreißenden Fusion von europäischer Musik und Musik afrikanischer Sklaven bringt der Sänger, Klarinettist und Tenorsaxophonist Thomas l’Étienne seit Jahren von seinen regelmäßigen Aufenthalten in Südamerika mit. »Wenn ich dort bin, dann vergeht kein Tag, wo ich nicht mit Musikern des Landes eben diesem Choro fröne. Meist bin ich dann immer der Älteste in der Runde, aber das stört mich nicht«, verriet Thomas l’Étienne, der hier zuletzt vor zwei Jahren im Club auf der Bühne stand. Zu den Höhepunkten des Abends gehörte der »Burgundy Street Blues« von George Lewis aus New Orleans (er lebte von 1900 bis 1968). Es ist eine zeitlos schöne wie süße Melodie, die beschwingt und bestens unterhält. Und sie hat auch 75 Jahre nach ihrer ersten Veröffentlichung nichts an Charme verloren.

Wunderbare Musikgeschichte

Das Zusammenspiel der beiden gestandenen Musiker Thomas l’Étienne und Torsten Zwingenberger, die seit mehr als vier Jahrzehnten eine große Freundschaft verbindet, mit Jan Hendrik Ehlers (Pianist) und Oliver Karstens am Kontrabass kann man nur als ideal bezeichnen. Jeder der vier Herren wird an seinem Instrument Teil einer wunderbaren Musikgeschichte, die mehr als zwei Stunden lang das Publikum im alten Holzmindener Bahnhofsgebäude beglückte. Der Beifall war groß.

Vierhändig Boogie-Woogie am Piano

Als Bonbon gab es sogar Boogie-Woogie am Piano – vierhändig. »Ich freue mich, heute Abend einen befreundeten Musiker aus Göttingen begrüßen zu können«, sagte Thomas l’Étienne – und schon wirbelten sie los. Von jedem Musikstil etwas Feines (auch Rhythm‘n’Blues aus New Orleans) durften die Zuhörer genießen. Die alten Weggefährten l’Étienne und Zwingenberger, die sich oft junge Talente an ihre Seite stellen, machten eindrucksvoll deutlich, dass nicht das Alter zählt, sondern die Jugend, die man im Herzen trägt. So wird die Liebe zur Musik stets neu entfacht – und die Virtuosität kennt keine Grenzen.

30. Jazz-Festival im September

Auf weitere schöne Momente im Jazz-Club Holzminden darf man sich schon jetzt freuen: So steht am Sonntag, 4. August, ab 11 Uhr beim Frühschoppen gleich eine ganz große Formation im Rampenlicht. Die Bigband »Federal Sound Department« aus dem Norden gibt dann mit vielen Blasmusikern ihre Visitenkarte ab. Und das Wochenende vom 20. bis 22. September sollten sich schon alle Fans freihalten: Dann lockt das 30. Jazz Festival im Bahnhof – unter anderem mit Sydney Ellis sowie dem Frank Muschalle Trio.