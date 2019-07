Von Harald Iding

Höxter (WB). Breite Reifenspuren auf dem Asphalt, der Qualm von verbranntem Gummi liegt in der Luft. Die Drift-Könige wollen alles möglichst quer, nur nicht geradeaus. Die achte Auflage des »Weser-Bergpreises« (Revival Höxter) hat sich schon am ersten Veranstaltungstag (20. Juli) mit tollen Showeinlagen als Publikumsmagnet erwiesen.

Mehr als 100 Fahrzeuge aus Ostwestfalen-Lippe und benachbarten Bundesländern haben sich laut Veranstalter an den ersten Trainingsläufen auf der 3,3 Kilometer langen Strecke mit 170 Meter Höhenunterschied beteiligt. Und schon jetzt kann man sagen: Die Kleinsten haben nicht unbedingt die schlechtesten Karten bei dieser Gleichmäßigkeitsprüfung. Immer wieder passieren die Fahrzeuge – viele sind Modelle aus den 80er- und 90er-Jahren – die Startlinie, um sich der Zeitmessung zu stellen. Die Fans wissen es: Es ist kein Rennen, sondern es geht hier um eine »Punktlandung« bei den vorgegebenen Zeiten für die abgesperrte Strecke zwischen den Höxteraner Ortschaften Ottbergen und Bosseborn – je nach Klassifizierung.

Klein, aber oho! Richtig rund geht es auf der Landstraße 890 zwischen Ottbergen und Bosseborn, da kommen die »Kleinsten« ganz groß raus. Foto: Harald Iding

Es zählt bei diesem spannenden Wettbewerb die »Geschwindigkeit nach Maß« – oft geht es dabei um den Bruchteil einer Sekunde, wenn die Ziellinie erreicht wird. Gemessen wird übrigens per Lichtschranke.

Am Sonntag, 21. Juli, dürfte es dann richtig aufregend werden – sowohl für die Aktiven als auch die Zuschauer am Rande der Strecke, beginnen um 9 Uhr die ersten Wertungsläufe. Die besten Eindrücke hat man meist oberhalb der Kurven. Die Siegerehrung mit Verleihung der glänzen Pokale ist dann am Abend vorgesehen. Und damit sich alle auf die Schlussrunde einstimmen können, wird bereits am Samstagabend die große »Warm-Up-Party sicher wieder ein voller Erfolg.