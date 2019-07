Viel hat Oliver Trelenberg nicht in seinen Satteltaschen: T-Shirts, Hosen und ein zweites Paar Schuhe. Am Montag ist er von Bürgermeister Alexander Fischer empfangen worden. Foto: Marius Thöne

Von Marius Thöne

Höxter (WB). Oliver Trelenberg hat viele Höhen und Tiefen hinter sich. Bevor er 2003 dem Alkohol entsagte, war er ganz unten. Er ließ die Sucht los, entdeckte das Fahrradfahren, gewann Freude am Leben. Dann stieß ihn die Diagnose Krebs zu Boden. Er kämpfte sich zurück ins Leben. Heute radelt er bei Wind und Wetter für den guten Zweck.

»Meine Ärzte wundern sich, dass ich so weite Touren mit dem Rad zurücklegen kann«, berichtet der 53-Jährige. Immerhin 3500 der rund 3800 Kilometer langen Strecke von Stuttgart nach Cuxhaven und von dort zurück in seine Heimatstadt Hagen hatte er am Montag bereits zurückgelegt, als ihn Bürgermeister Alexander Fischer (SPD) im historischen Rathaus von Höxter empfing.

Postive Grundhaltung

»2013 bin ich an Kehlkopfkrebs erkrankt. Ein Teil meines Kehlkopfes wurde mir entfernt«, berichtet Trelenberg von einer starken Kurzatmigkeit, die ihn bei seinem Hobby Fahrradfahren wohl einschränkt, es aber nicht unmöglich macht. »Wenn ich Steigungen überwinden muss, steige ich eben ab und schiebe«, sagt der Hagener.

Trelenberg ist aufgrund seiner Krankheit eingeschränkt, aber grundsätzlich fit. Seine positive Einstellung zum Leben möchte er auch anderen Betroffenen vermitteln. »Ja, ich hatte Krebs und mein halber Kehlkopf ist weg. Aber ich durfte meine Stimme behalten«, bringt es Trelenberg auf den Punkt.

20.000 Euro Spenden eingeworben

Darum radelt er seit 2015 für den guten Zweck. Mehr als 20.000 Euro für unterschiedliche soziale Projekte hat er seitdem eingeworben. Viele Sponsoren unterstützen ihn. In diesem Jahr ist Trelenberg für die »Tour der Hoffnung« unterwegs, die sich für an Leukämie erkrankte Kinder einsetzt und ihnen »normale Lebensperspektiven« eröffnen will. Zahlreiche Prominente unterstützen die Aktion und radeln ebenfalls einzelne Etappen mit.

Trelenbergs Tour hat in Stuttgart begonnen und führte über Tübingen und Ulm nach Nürnberg. Von dort ging es weiter nach Frankfurt, Mainz und Köln. Über Dortmund, Rheine, Minden, Wolfsburg gingt es weiter nach Norden in Richtung Kiel und Cuxhaven. »Dort hätte ich in den Zug steigen und nach Hause fahren können«, sagt Trelenberg. Aber er hatte noch Energie und fuhr wieder nach Süden – über Bremen, Nienburg, Vlotho und Hameln nach Höxter. Von Bad Karlshafen aus, möchte er den Diemelradweg Richtung Warburg nehmen und von dort über Marsberg und Brilon durchs Sauerland zurück nach Hagen radeln. »Da warten noch einige Bergetappen auf mich, die ich dann wohl schieben muss«, sagt der 53-Jährige.

Große Hilfsbereitschaft

Er ist begeistert von der Hilfsbereitschaft, die ihm unterwegs entgegenschlägt. Ein Hotelier habe die Gäste sogar um Spenden für sein Projekt gebeten. Im Hotel Stadt Höxter konnte der Benefiz-Fahrradfahrer kostenlos übernachten. Die vorbeiziehende Landschaft genießt er. »Es geht hier ja nicht um einen sportlichen Wettbewerb« sagt er und schwingt sich wieder aufs Rad. Sein Ziel: Bad Karlshafen.