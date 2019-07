Eine Sonnenblume am Wegesrand: Die Temperaturen steigen im Kreis Höxter wieder kräftig an. Am Donnerstag, 25. Juli, könnten es sogar mehr als 36 Grad werden. Foto: Harald Iding

»Der Regen in den vergangenen Tagen hat nicht einmal ausgereicht, um die Wassertonnen wieder ordentlich aufzufüllen«, betonte am Dienstag (23. Juli) eine leidenschaftliche Gärtnerin aus Höxter. Sie und viele andere Betroffene befürchten jetzt, dass wie zuletzt vor Wochen eine zusätzliche Wasserzufuhr notwendig wird. Damit das wertvolle Nass aber nicht gleich auf dem harten, ausgetrockneten Boden abfließt und erst gar nicht im Boden versickern kann, sollte man vor allem nicht in der prallen Sonne zur Gießkanne greifen – sondern eher früh morgens oder am Abend.

Pflanzen richtig gießen

Und es gilt: Lieber einmal richtig gießen – als mehrfach zu wenig. Nur so könnten Pflanzen tiefe Wurzeln bilden und würden resistenter gegen auftretende Trockenheit. Und es gibt klare »Hilferufe« im Garten: Wenn die Blätter anfangen zu hängen, braucht die Pflanze unbedingt Wasser. Einen Rasensprenger sollte man dafür aber nicht einsetzen, der ist für das Bewässern von Blumenbeeten nicht geeignet – im Gegenteil, es kann zu einem Pilzbefall durch die Dauerberieselung kommen.