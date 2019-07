Fürstenberg (WB). Das Solling Jump Open-Air in Fürstenberg geht in die sechste Runde. Am Samstag, 27. Juli, feiern Musikbegeisterte unter dem Motto »Zeitreise« im Mittelalterdorf Bokenrode. Diese beginnt musikalisch in den 1960ern Jahren und endet in der Neuzeit.

Das Angebot der Bands reicht von Blues über Punk bis Hard-Rock und Psychedelic-Rock bis hin zu Folk. Der Höhepunkt soll der Auftritt der Limp Bizkit Tribute-Band »Pimp Blitzkid« aus Rheinland-Pfalz sein. Nicht nur optisch und musikalisch, sondern auch mit ihrem Namen stehen die Musiker den Originalen des Nu-Metal aus Florida in nichts nach.

Wer Limp Bizkit covert, der verzichtet auch auf den wohl bekanntesten Hit der Band nicht: »Behind Blue Eyes« gehört ebenso zum Repertoire wie »Rollin’« und »Take A Look Around«. Sie werden auf der Hauptbühne am alten fürstenberger Schulhof für Stimmung sorgen. Dort werden auch lokale Bands auftreten. Beastless aus Paderborn geben 1980er Jahre Hard-Rock zum Besten. Aus Holzminden kommt die Band Queen Medusa, die sich musikalisch in den 1970er Jahren wohlfühlt. Die dreiköpfige Stoner- und Hardrock-Band ist für ihren energiegeladenen Retro-Rock-Sound bekannt.

Die Band C for Caroline ist die letzte deutsche Band, die den Besuchern vor der Hauptbühne einheizen will. Mit Einflüssen von Punk-Größen der 1990er und 2000er Jahre wie Blink 182 und Good Charlotte ist die Show der Hannoveraner stets mit Ohrwurmgarantie verbunden.

Ein weiterer Höhepunkt auf der Hauptbühne hat dann wieder internationalen Charakter. Die Musikerinnen von Maidavale aus Schweden führen die Zeitreise: Sie sind stilistisch in den woodstockgeprägten Zeiten der 1960er Jahre angesiedelt. Die Besucher erwartet eine virtuose und experimentelle Live-Show ganz im Stile des Psychedelic Rock.

Der Jugend- und Kulturverein Fürstenberg, der das Festival organisiert, weist darauf hin, dass auch Freunde ruhigerer Klänge auf ihre Kosten kommen sollen. Dafür gibt es die zweite, kleinere Waldbühne im Mittelalterdorf. Am Waldrand gelegen bietet sie Lagerfeuer-Ambiente, während mehrere Künstler das Programm mit akustischer Musik gestalten. Immer, wenn es auf der Hauptbühne gerade still wird, erklingt Musik auf der Waldbühne. Den Anfang machen die drei Musiker von Triple 8, die aus den Kreisen Höxter und Holzminden kommen. Im Repertoire sind Simon & Garfunkel-Klassiker wie »The Sound of Silence« sowie weitere eigene und gecoverte Folk-Stücke. Musik aus den 1950er und 1960er Jahren gibt Nadja’s Kitchen aus Fürstenberg zum Besten. Die Band spielt eigene und gecoverte Blues- und Rock’n’Roll-Stücke.

Wer etwas geschenkt bekommen möchte, sollte sich beeilen. Die ersten 50 Besucher erhalten ein Bier oder einen Softdrink gratis. Der Einlass wird ab 16.30 Uhr gewährt, Beginn ist um 17 Uhr am Festivalgelände, Am Schullandheim 1. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Kinder bis einschließlich 12 Jahren und alle, die am Veranstaltungstag Geburtstag haben, erhalten freien Eintritt. Tickets im Vorverkauf gibt es bei Larusch Haushaltswaren in Höxter, Stadtmarketing Holzminden, Buchhandlung Lesbar in Beverungen, Dorfladen Fürstenberg sowie im Internet.