Am Samstag, 27. Juli, geht es um 18 Uhr in Ovenhausen los. Nachdem die Kompanien angetreten sind, wird zunächst der Heiligenbergkönig Wolfgang Demmert aus Höxter geehrt. Punkt 19 Uhr wird das Schützenbataillon vor dem Elternhaus Leon Dietrichs angetreten sein, um den neuen König der Ortschaft zu proklamieren. Nach dem traditionellen Großen Zapfenstreich am Kükenbrunnen um 20 Uhr wird das Festzelt am Dreiort mit der Partyband »Flexx« eingeheizt werden.

Am Sonntag, 28. Juli, treten die Schützen um 12.30 Uhr bei den Hauptleuten an. Um 13.45 Uhr ist Empfang der Ehrengäste. Unterstützt von diesen zahlreichen Ehrengästen und Gastvereinen, treten alle Beteiligten wieder um 14 Uhr an, um das frisch gekrönte Paar zum großen Festumzug abzuholen.

Daraufhin geht es zum Ehrenmal am Friedhof, wo um 15 Uhr der Festakt stattfinden soll. Neben einem Grußwort des Landtagsabgeordneten Matthias Goeken wird der Fähnrich der 1. Kompanie, Daniel Razat, in diesem Jahr die Festansprache halten. Im Anschluss wird es bei Gastspielen der Musikvereine ein gemütliches Zusammensein geben, so dass der Abend mit Musik der Partyband »High-live« ausklingt.

Bereits früh beginnt der Montag. Nach dem Wecken durch den Spielmannszug Alte Kameraden Brenkhausen wird um 8.30 Uhr die Schützenmesse in der Kirche Ovenhausen gefeiert. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung in Ovenhausen: Die Feier geht direkt nach dem Schützenfrühstück weiter! Neben musikalischer Begleitung durch die Blaskapelle Ovenhausen wird es verschiedene Acts geben, die die Besucher an das Festzelt binden sollen. Pünktlich um 14 Uhr wird dann DJ Mac-Partytime die Stimmung auch am dritten Tag auf den Höhepunkt bringen. Ende offen.

Zum ersten Mal in diesem Jahr werden auch Damen in den Reihen der Ovenhäuser Schützen mitmarschieren. Nach einer folgerichtigen Satzungsänderung des HSV gibt es keine Klausel mehr, die nur Herren das Schützenwesen öffnet. »Wir freuen uns, dass auf Anhieb 25 Frauen einen Mitgliedsantrag unterschrieben haben! Es wurde Zeit, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Das Schützenfest in Ottbergen hat eindeutig bewiesen, dass wir hier den richtigen Kurs eingeschlagen haben«, kommentierte Andreas Maßmann, der Vorsitzende des HSV, diese Neuerung.

Die Stadt Höxter steckt mitsamt seinen Ortschaften in der Hochsaison der Schützenfeste. Nach einigen Teilnahmen des noch amtierenden Königspaares Sylvia und Thomas Wöstefeld bei Schützenfesten in den umliegenden Ortschaften heißt es nun an diesem Wochenende, die Königskette weiterzureichen. Die schönen Erinnerungen an zwei tolle Jahre bleiben aber!

Das Königspaar Tabea Löhr und Leon Dietrich hat folgenden Hofstaat ausgewählt: Juliane Hoffmann und Nicklas Kieneke, Mara Rehr und Simon Ludwig, Linda Gottermann und Dominik Werner, Kristina Bresgott und Dominik Wehner, Viktoria Deermann und Kevin Dionisius, Janina Thiele und Sascha Müller, Antonia Brinkmann und Jonathan Spieker sowie Johanna Stürznickel und Marvin Czempa.