Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Soldaten aus Höxter? Das sind für viele Bürger die bekannten ABC-Abwehr-Kompanien und bis 1993 die Pioniere. Ende der 1950er Jahre gab es aber auch hunderte Grenadiere in der General-Weber-Kaserne. Seit 60 Jahren halten einige ehemalige Wehrpflichtige die Erinnerung an das Panzergrenadierbataillon Höxter lebendig und treffen sich in ihrer ehemaligen Garnisonstadt.

Soldaten 1958: (von links) Gerd Sievers, Bernd Stoyke sowie Bernd Scheideler und Josef Kopperschmidt (Abi’58 Marianum Warburg). Foto: WB Soldaten 1958: (von links) Gerd Sievers, Bernd Stoyke sowie Bernd Scheideler und Josef Kopperschmidt (Abi’58 Marianum Warburg). Foto: WB

Genau 60 Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der damals noch jungen Bundeswehr haben sich frühere Soldaten kürzlich im Hotel »Niedersachsen« in Höxter wiedergesehen. Mit Ausnahme des Jahres 1965, in dem einige heirateten oder ihre Examina machten, traf sich der Freundeskreis in jedem Jahr seit 1959: anfänglich zum Ende der Semesterferien, später Pfingsten, ab 1969 alle fünf Jahre zu einem gemeinsamen Urlaub – mit Ehefrauen und oft auch mit Kindern. »Wir fuhren nach Dänemark, Norwegen, wiederholt in die Schweiz, ins Baltikum oder nach Oberbayern. Über all diese Ereignisse wurde Protokoll geführt und auch ein Buch erstellt. So eine Freundschaft gibt es nicht alle Tage«, berichtet Gerd Sievers, der heute in Herford lebt. »Wir sind inzwischen alle 81 Jahre alt und noch recht rüstig.«

Wachposten 1958/59: Bernd Stoyke (links) und Josef Kopperschmidt mit dem rundlichen Bundeswehr-Helm auf dem Kopf. Foto: WB Wachposten 1958/59: Bernd Stoyke (links) und Josef Kopperschmidt mit dem rundlichen Bundeswehr-Helm auf dem Kopf. Foto: WB

Zur Gruppe gehören: Wilhelm Grote (Remmighausen bei Detmold, heute Kassel, Gymnasiallehrer in Kassel); Prof. Dr. Josef Kopperschmidt (Warburg, heute Erkelenz, Professor in Ulm, Tübingen und Mönchengladbach); Dr. Hubert Legge (Peckelsheim, heute Göttingen, Physiker an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Göttingen); Bernd Scheideler (Warburg, heute Garbsen bei Hannover, Berufsoffizier bei der Bundeswehr, zuletzt an der Heeresoffiziersschule in Hannover); Gerd Sievers (Herford, Berufschullehrer am kaufmännischem Berufskolleg in Herford) und Bernd Stoyke (Detmold, Amtsrichter in Bad Oeynhausen). In den ersten Jahren gehörte auch Heinrich Rüthing zur Gruppe. Dieser kam aus Lichtenau und war Professor für Geschichte an der Uni Bielefeld. Rüthing hat seine Habilitationsschrift zum Thema »Höxter um 1500« verfasst. Er ist verstorben.

1958 und 1959 haben die damals jungen Männer ihren Wehrdienst beim Panzergrenadierbataillon in Höxter abgeleistet – mitten in Zeiten des Kalten Krieges nach Korea-Krieg und kurz vor Mauerbau und Kuba-Krise. Erster Dienst-Tag in Höxter bei der 2. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 41 unter Hauptmann Pinnow sei der 16. April 1958 gewesen, wo sie mit 100 weiteren Rekruten auf dem Bahnhof aus dem Zug ausgestiegen und im MAN-Lkw in die Kaserne transportiert worden seien, berichten die Ehemaligen. Zusammen mit Oberstleutnant Markus Groß vom ABC-Abwehrbataillon 7 haben die »Reservisten« und ihre Frauen die heutige Weber-Kaserne besichtigt, und waren erstaunt. Als Josef Kopperschmidt und Bernd Stoyke dort Aufstellung nahmen, wo sie so manches Mal als Posten Wache geschoben hatten, da war das für die Senioren ein besonderer Moment. An Acht-Mann-Stuben, die lauten Befehle der Feldwebel und an die Übungsplätze Bielenberg oder Lüchtringer Heide rund um Höxter oder an den Formaldienst mit und ohne Musik erinnerten sich die alten Kameraden noch sehr genau.

Oberstleutnant Groß berichtete und zeigte die vielen sanierten Kasernengebäude und kündigte weitere Baumaßnahmen an. Die Ehemaligen, einige waren später auch Reserveoffiziere, lobten das gepflegte Erscheinungsbild der Kaserne im Jahr 2019. Mit alten Fotos marschierte die Gruppe Stellen der eigenen Lebensgeschichte ab. Dort war der Speisesaal, da die Sporthalle, dahinten die lange Fahrzeughalle – alles ist auch heute noch an seinem Platz. Es sprudelt aus den Herren heraus: eiskalte Silvesterwache, gemeinsame Weihnachtstage auf den Stuben, weil man intensive Bereitschaft- oder Wachdienste wegen der angespannten Lage zwischen West und Ost schieben musste – jedes Detail ist lebendig. Lange Märsche hätten die Truppe oft sehr erschöpft: »Von wegen überall mit dem Laster oder Jeep hinfahren – ein Fußmarsch auf den 500 Meter hohen Köterberg und zurück war angesagt«, berichten die früheren Grenadiere.

Unvergessen ist der Besuch des Heeresinspekteurs, Generalleutnant Hans Röttiger, den die heutige Alt-Herren-Gruppe als junge Wachmannschaft am Kasernentor vorschriftsmäßig empfangen musste. Es klappte! Gefürchtet waren die Stubendurchgänge der Unteroffiziere: geleerte Spinde, umgedrehte Matratzen, wild abgeräumte Tische und Strafen für Versagen – alles unvergessen!

Frauen habe es 1959 bei der Bundeswehr nicht gegeben: Heute dienten 80 oder mehr Frauen im Bataillon, schildert Oberstleutnant Groß. Und um 22 Uhr sei Zapfenstreich gewesen, wissen die Herren noch genau. Kino- und Gaststättenbesuche seien möglich gewesen. Besonders erinnern sich die Ex-Soldaten an die schöne Flusslandschaft zwischen Höxter und Corvey. Ein erstes Treffen habe es schon 1959 bei Familie Kopperschmidt in Warburg gegeben, und dieses enge Band habe man bis heute halten können, freuen sich die Panzergrenadiere a.D.