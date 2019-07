Nach der Rente hatte Ute Friebe das Gefühl, geistig nicht genug gefordert zu werden. Als Lehrerin hatte sie fast täglich Kinder um sich. Mit dem Ruhestand hatte sie plötzlich das Gefühl: »Ich verliere den Kontakt zur jungen Generation.« Ihre beiden Enkelkinder wohnen in Schottland. Durch einen Artikel in der Zeitung sei sie vor etwa zweieinhalb Jahren auf den »Oma-Opa-Dienst« aufmerksam geworden, erzählt sie.

Nachdem die Chemie mit der ersten Familie nicht gestimmt hatte, habe bei der zweiten Familie dann alles gepasst. Wenn Bedarf ist, passt sie auf einen sechsjährigen Jungen und ein achtjähriges Mädchen auf. Ute Friebe gehört zur Familie. Wenn sie auf fremde Kinder treffen, würden sie ihre Leih-Enkel »Oma« nennen. »Das finde ich sehr schön«, sagt sie stolz. Auch an Familienfeiern nimmt sie teil. »Ich werde auch zu Weihnachten eingeladen. Aber da brauche ich dann etwas Zeit mit meinen eigenen

Kontakt

Wer Interesse daran hat, Leih-Oma oder Leih-Opa zu werden, der kann sich in den Sprechzeiten an Höxtiviti wenden. Voraussetzung für die Betreuung ist ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sowie der Spaß am Umgang mit Kindern. Nach einem Gespräch mit Hedwig Mellwig folgt ein Gespräch mit der Familie im Büro der Freiwilligenbörse. Nach einem Termin bei der Familie wird entschieden, ob die Chemie stimmt oder nicht. Melden können sich Frauen, Männer und Ehepaare. Das Büro ist montags von 10 bis 11.30 Uhr und Donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr erreichbar. Höxtiviti ist darüber hinaus per E-Mail an hoextiviti-freiwilligenboerse@gmx.de zu erreichen. Interessierte können sich auch an die Vorsitzende Marianne Heinemeyer (Telefon 05271/32569) und Hedwig Mellwig (E-Mail: hebmell@web.de) wenden.