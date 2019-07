Von Angelina Zander

Höxter (WB). Das Parookaville in Weeze und das New Horizons am Nürburgring sind für Fans der elektronischen Musik wichtige Termine im Kalender. Auch für die DJs »Le Shuuk« und »Puentez« haben diese Festivals ihren festen Platz auf dem Tourplan. In die Liste namhafter Festivals reiht sich in diesem Jahr auch das Klangfarben Open Air in Höxter ein.

» Im Gegensatz zum letzten Mal legen wir zwei Schippen drauf«, sagt Benjamin Quednau. Der DJ organisiert das Festival, das am 10. August auf dem Schotterparkplatz am Floßplatz stattfindet, mit Svenja Grunow und Ricardo Crespo-Fromm. Im vergangenen Jahr hat das Festival für elektronische Musik seine Premiere gefeiert. Mehr als 300 Besucher kuschelten sich in den Garten hinter dem »Salsa«.

Das reicht den Organisatoren diesmal nicht. Alles soll größer werden. Aus 9 Künstlern sind 16 geworden und aus 300 Gästen sollen 1000 werden. Außerdem gibt es Main-Stage, auf der »Le Shuuk« und »Puentez« auflegen werden, sowie die Technostage, die in einem 200 Quadratmeter großen Zelt untergebracht wird.

Mit DJs »gut befreundet«

Mit diesen namhaften Künstlern soll auch überregionales Publikum gewonnen werden, sagt Benjamin Quednau. »Das sind Publikumsmagnete. Die kann man mal nach Höxter holen.« Dass ihm das gelingt liegt unter anderem daran, dass er beide DJs persönlich kennt und mit David Puentez »gut befreundet ist«. Aber nicht nur Künstler von außerhalb sollen ihren Auftritt auf dem Klangfarben Open Air bekommen.

Auch DJs aus der Region präsentieren sich. Darunter einer der Organisatoren selbst: Aus Benjamin Quednau wird auf der Bühne »Bentfly«. »Dass man vor dem eigenen Publikum spielen darf, hat man nicht so oft«, sagt er.

Zwei Schippen legt das Team auch bei der Organisation drauf. Diesmal soll alles aus einer Hand kommen. »Es soll unser eigenes sein«, sagt Svenja Grunow. Die eigenen Chefs zu sein, habe seinen Reiz. Bis zur Planung des letzten Stuhls und des letzten Strohhalms liege nun alles bei den drei Organisatoren, so Ricardo Crespo-Fromm. Die Wegweiser seien selbst gemacht, auch Tische aus Ölfässern gibt es. Außerdem wird es eine Shisha-Lounge geben.

Erfahrung mit Musikevents

Hinter ihnen steht ein Team aus mehr als 20 Leuten, die die Kasse betreuen, die Gäste an der Theke bewirten oder Backstage dafür sorgen, das alles rund läuft. Zehn Monate hat die Planung gedauert. Das einzige, wovor das Team jetzt noch Angst hat: Gewitter.

Erfahrungen mit der Ausrichtung von Events hatte das Team bereits 2017 gesammelt. Sechs Veranstaltungen hatten sie organisiert, ehe sie sich auf die Herausforderung Festival stürzten.

Tickets gibt es für 15 Euro im Vorverkauf bei Westlotto, Marktstraße 23a in Höxter, Brasserie Aroma, Stummrigestraße 1 in Höxter, Tanzschule Krugmann, Flurstraße 10a in Steinheim und Cosmo, Wallstraße 15 in Höxter. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro. Der Schotterparkplatz wird von Donnerstag, 8. August, bis Montag, 12. August, gesperrt.

Diese DJs legen auf

Das Festival beginnt um 14 Uhr und endet um 0 Uhr. Der Einlass wird ab 16 Jahren gewährt. Diese Künstler sind zu sehen:

Mainstage: Le Shuuk, David Puentez, Cruzer, BJRN, Bentfly, Le Noxx, Jeffron-Caramell, Mavell.

Technostage: Mike Opani, Fraugn’, Thorsten Hoffmann Techno, Technopeuten, Sparxx, Chriskey, Oliver Schata, Roberto Arena.