Höxter (WB/thö). In Fürstenau soll ein Mahnmal zur Erinnerung an die Fürstenauer Opfer des Holocausts errichtet werden. Anträge dazu haben CDU, SPD, UWG und BfH in den Ortsausschuss eingebracht. Beraten werden soll das Thema in der nächsten Sitzung des Gremiums am Dienstag, 6. August, um 19 Uhr im Pfarrheim Fürstenau.