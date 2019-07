Von Angelina Zander

Höxter/Warburg (WB). Die große Hitze, Erntefahrzeuge, Lastwagen und Autos: Das ist am Mittwoch zu viel für die Landesstraße 890 zwischen Bosseborn und Ottbergen gewesen. An mehreren Stellen weichte der Asphalt auf, an manchen lösten sich sogar Teile aus der Fahrbahndecke. Das Ergebnis: Die Straße war klebrig und mit Löchern versetzt. Eine Streifenwagenbesatzung musste die Auto- und Lastwagen-Fahrer ab dem späten Nachmittag vor den Gefahren warnen.

Belastung ist bergab hoch

Besonders betroffen waren die Kurvenbereiche in Richtung Ottbergen. Dort geht es bergab. Die Belastung ist dadurch nach Angaben der Polizei höher. Bergauf habe könne man die Geschwindigkeit besser kontrollieren, hieß es. Von etwa 16.30 Uhr an stellte die Polizei ein Fahrzeug am oberen Ende der Strecke auf, um Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf die Probleme hinzuweisen. Die Strecke ist momentan stärker befahren als normal, weil sie als Umleitungsstrecke für die Die Polizei warnt Autofahrer vor Gefahren. Foto: Zander gesperrte Bundesstraße 64 in Godelheim ausgeschildert ist.

Straßen NRW muss über Sperrung entscheiden

Ob die Fahrbahn aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen gesperrt werden muss, entscheidet sich am Donnerstagvormittag. Am Mittwochabend sollten Tempobegrenzungen von zehn Stundenkilometern abschnittsweise ausgeschildert werden.

Probleme auch bei Scherfede

Nach Angaben der Polizei war dies die erste Stelle im Norden des Kreises Höxter, an der die Hitze dem Asphalt Schäden zugefügt hat. Von ähnlichen Problemen ist auch die Bundesstraße 252 zwischen Scherfede und Diemelstadt im Südkreis betroffen.