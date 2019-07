30 Jahre müssten es aber in etwa sein, meint das Trio. Und in dieser Zeit haben sie ihren Blick auf die Heimat, das ostwestfälische Land, geschärft und genau hingeschaut, um kabarettistisch aufzubereiten, was das Landleben ausmacht. Am Samstag, 21. September, tritt die »Präservative Liste« im KuStall in Ottbergen auf. Um 20 Uhr beginnt der »Heimatabend«.

Mit ihrer Mischung aus Dorftheater, Bauernschwank und bissiger Satire erreichen sie ein Publikum aus allen politischen Lagern, weil jeder glaubt, nur die anderen wären gemeint: Ethnokabarett nach Hausmacherart, artgerecht und ohne künstliche Zusatzstoffe.

Hymne auf das Mettendchen

Erkenntnisse des neuen Programms: Menschen ohne jeden Migrationshintergrund bringen nichts als Probleme aufs Land. Für die Schützenfestberichterstattung besitzt jede Lokalzeitung einen Lückentext und jeder Vereinsjubilar bekommt seine Laudatio, auch wenn er in 40 Jahren nie da war.

Und spätestens als Zugabe präsentiert die »Präservative Liste« die für sie seit Langem überfällige und nach 30 Jahren erst fertig gewordene erste offizielle südostwestfälische Hymne auf das Mett­endchen.

Die drei Ethnokabarettisten lernten sich in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre auf einer selbst gezimmerten Bühne auf dem Hof von Hubertus Hartmann in Haarbrück kennen. Seitdem sind Hubertus Hartmann (Biobauer und Direktvermarkter), Frank Baumann (Schreiner mit eigenem Betrieb) und Udo Reineke (Bildungsreferent im Erzbistum Paderborn) bei den Kulturveranstaltern in Ostwestfalen und Nordhessen eine feste Größe.

Persiflagen südostwestfälischer Originale

Die Warburger Kabarettnacht, bei der die drei regelmäßig mit bundesweit bekannten Profis auf der Bühne stehen, gehört mit jährlich 1000 Zuschauern zu den erfolgreichsten Kabarettformaten in der Region. Ihre Persiflagen südostwestfälischer Originale, wie sie in der Warburger Börde naturbelassen über Jahrhunderte herangereift sind, füllen Kulturscheunen und Schützenhallen. Verfremdungen von Volksliedern und bizarre Heimatgedichte verfeinern das Programm. Das Trio kann zwar beißen, will aber im Grunde nur spielen.

Der Einlass für den Kabarettabend wird ab 19 Uhr gewährt. Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Folgende Stellen verkaufen Tickets im Vorverkauf: Bäckerei Knepper, Im Timpen 3 in Ottbergen, Bäckerei Bielemeier, Im Ring 1 in Ottbergen, Bücher Brandt, Westerbachstraße 6 in Höxter. Auch eine telefonische Reservierung ist möglich. Diese nimmt das Unternehmen Josef Ahrens Haustechnik unter Telefon 05275/985000 entgegen.