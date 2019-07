Wasser! Trinken ist für Kinder in dieser Hitzewoche sehr wichtig. Auch mit Schläuchen ist die Gruppe jeden tag nass gehalten worden. Auf dem alten Sportplatz ist eine hölzerne Stadtmauer, die an Jerusalem erinnert, errichtet worden. Foto: Michael Robrecht

Von Julian Förster

Höxter/Wehrden (WB). Wegen biblischer Sturzfluten ist das Sommerlager 2017 von einer Wiese bei Bremerberg in die Sporthalle des Schulzentrums Höxter verlegt worden. In diesem Jahr haben die Teilnehmer des »SoLas« mit Hitzerekorden zu kämpfen. Auf dem alten Sportplatz Wehrden sind aber alle von dem tollen Sommerwetter während des einwöchigen Zeltlagers begeistert.

61 Kinder und 73 Betreuer nehmen an einem der größten Ferienlager im Kreis Höxter teil, das inhaltlich auf die Nehemia-Geschichte bezogen ist. Bei dieser Geschichte bekommt Nehemia von Gott den Auftrag, den schlechten Schutzwall Jerusalems zu reparieren. »Aus diesem Grund bauen die Kinder und Jugendlichen zusammen mit den Betreuern einen Wall aus Paletten und Bändern, die aus Sicherheitsgründen der Ersatz für Nägel sind«, erklärt Lagerleiter Tim Probsthain.

»Sommerlager« in Wehrden: statt Sintflut große Hitze Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht, Julian Förster, Evangelische Freikirche Höxter

Im Sommerlager (»SoLa«) wird auf alles Digitale verzichtet: keine Smartphones, keine Playstation und keine MP3-Player. Als Ersatz für den MP3-Player sorgen die Kinder und Betreuer selbst, indem sie am Lagerfeuer mit Gitarre und ihrer Stimme Musik erzeugen. Probsthain: »Ziel ist es, die Kinder aus dem Alltag zu locken, ihnen zu zeigen, dass sie besonders sind. Wir wollen ihre Persönlichkeit stärken und ihnen zu zeigen, was sie können.« Außerdem solle das Ferienlager den Mädchen und Jungen zeigen, »dass sie kein Zufallsprodukt sind, sondern ein Geschöpf Gottes«, so der Leiter.

Die Zeit vertreiben sich die Kids mit dem Bau des Palettenwalls und mit Spielen auf dem Gelände: Bogenschießen, Basteln oder Wasserspiele sind nur einige der zahlreichen Spiele im »SoLa 2019«.

Auch die Abende unterm Sternenhimmel, bei der Suche nach der mehrfach den Platz passierenden ISS sowie am Lagerfeuer seien eine tolle Erfahrung für Kinder und Betreuer, schildert Probsthain. Wegen der Temperaturrekorde um die 38 Grad plus X , wurde am Donnerstag ein Eiswagen bestellt, der die Kinder versorgte. Zusätzlich wurde vom Dach des Sportlerhauses mit einem Feuerwehrschlauch Wasser in die Menge gespritzt, um den Kindern eine Abkühlung zu bieten. Gemeinsam mit Bettina Neumann, Natalja Bartel, Katja Held und Julius Neumann bildet Probsthain das neu formierte Leitungsteam des Sommerlagers. »Es ist uns ein Herzensanliegen, eine stabile, werteorientierte und nachhaltige Arbeit für Kinder und Teenager anzubieten«, sagt Katja Held. Das Sommerlager endet an diesem Samstag. Die Kinder waren begeistert.