Von Michael Robrecht

Der »Hof-Fotograf von Corvey«: Marian Kopetinsky Fotostrecke

Foto: Marian Kopetinsky, Michael Robrecht

»Corvey ist mein Leben.« Die Augen des Fotografen, der in einer Wohnung mit Turm am Ende des neuen Vorburg-Empfangsbereiches mit direktem Blick auf das Westwerk der Kirche lebt, leuchten. Wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen oder ehrfurchtsvoll vor dem 1200 Jahre alten Kloster stehen: »Es ist ein Privileg, hier in Corvey zu sein, und ich hoffe, dass ich bis zu meinem Lebensende hier bleiben darf«, meint der Höxteraner, der im Frühjahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hat.

Nicht nur seine schönen Corvey- und Höxter-Aufnahmen, sondern auch sein sechstes oder siebtes Klapp-Fahrrad, das er auch im hohen Alter und trotz zweier Knie-Operationen immer dabei hat, sind Markenzeichen des »Hof-Fotografen«. Egal, wo in Höxter und Corvey etwas Interessantes zu fotografieren war, Marian Wilhelm Kopetinsky hat es aufgenommen. Dementsprechend groß ist sein Archiv. Besonders bemerkenswert sind seine alten Corvey-Bilder aus den 1950er Jahren. Sie versprühen aus heutiger Sicht einen einzigartigen »Old-Fashion-Charme« und sind seltene Dokumente – mit weinberankter Schlossfassade oder mit der vergessenen Bebauung des Parkplatzes am Dreizehnlinden-Hotel.

In Czernowitz in der Burkowina (einst Österreich-Ungarn, heute Rumänien) ist Marian Kopetinsky am 30. März 1929 geboren worden. Als in Folge des Hitler-Stalin-Paktes die Sowjets 1940 die Nordbukowina besetzten, floh die volksdeutsche Familie über Schlesien nach Linz. In elf Lagern überall im Osten seien sie untergebracht worden, erzählt der »Hof-Fotograf«. 1954 siedelte die Familie nach Westdeutschland über. Kopetinsky bewarb sich auf ein Inserat des Studios »Foto Mertens« in der Weserstraße in Höxter – und bekam 1956 eine Anstellung als Fotograf. »Ich musste über Jahre Fotos von Besuchergruppen aus bis zu 20 Bussen am Tag in Corvey machen«, schildert er. 100.000 Gäste habe man im Schloss oft schon im September gezählt – ohne die Kirchenbesucher. Eigentlich müsste der »Hof-Fotograf«, er ist kein Titelträger in Diensten des Fürstlichen Hauses, seine Memoiren schreiben, so viele interessante Begegnungen hatte er. Reitlegende Hans Günter Winkler hat er beim Reitturnier in Corvey abgelichtet, für die Herzogliche Familie Ratibor/Corvey hat er bei Familienfesten fotografiert. Viele Corvey-Fotos aber auch Bilder von Hochzeiten und Festen hat er in der früheren Reichsabtei gemacht. Kopetinsky lebte zeitweise im alten Dreizehnlinden-Hotel, dann in Höxters Sohnreystraße, später im Turm neben der Schlossgastronomie und seit 1982 in der Turmwohnung mit Westwerkblick. Er fühle sich sehr wohl in Corvey, und dankt besonders Herzogin Alexandra von Ratibor dafür, dass sie ihm als alten Herrn immer mal wieder hilfreich zur Seite stehe. »Ich bin bestimmt der älteste Mieter auf dem Schlossgelände«, erzählt er und weist darauf hin, wie viele Menschen einst in Domäne, Schloss und Nebengebäuden gewohnt haben. Er habe sogar noch die Tierhaltung auf dem Domänenhof erlebt: »Um 17.30 Uhr gab es jeden Tag frische Milch.«

Er fotografiert auch im hohen Alter noch gerne: »Besonders Damenportraits mag ich sehr«, gesteht er. Mit einem Orden wurde er einmal geehrt, weil er beim Jubiläumsschützenfest in Höxter 1970 einen Super-8-Film von Berliner Pankgrafen gedreht hatte, die die Stadt stürmten. »Darauf bin ich noch heute stolz.«

Auch bei den Welterbeanerkennungsfeiern war Kopetinsky mit der Kamera in den Jahren 2014/15 dabei. Den heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier habe er damals in der Kirche abgelichtet. Gerne habe er auch den verstorbenen Maler James besucht, der dort wohnte, wo heute das Café »Stellwerk« betrieben wird. Fotoseite auf Lokalseite 6