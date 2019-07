Höxter-Ovenhausen (sl). Das Schützenfest in Ovenhausen hat mit einem brillanten Festumzug begeistert. Im Mittelpunkt stand das amtierende Königspaar: Leon Dietrich und Tabea Löhr. »Die Teilnahme am Königsschießen war sehr spontan, ich habe nicht geplant mitzumachen, aber es hat doch geklappt«, sagte der 21-Jährige. Auch seine Freundin Tabea Löhr habe sich vorher nicht mit dem Thema beschäftigt.

Schützenfest in Ovenhausen Fotostrecke

Foto: Stella Langer

»Zuvor hatte ich etwas Angst, jedoch sind wir und der Hofstaat, super zusammengewachsen«, erzählt die 22-jährige Kosmetikerin. Zum Hofstaat gehören Juliane Hoffmann und Nicklas Kieneke, Mara Rehr und Simon Ludwig, Linda Gottermann und Dominik Werner, Kristina Bresgott und Dominik Wehner, Viktoria Deermann und Kevin Dionisius, Janina Thiele und Sascha Müller, Antonia Brinkmann und Jonathan Spieker sowie Johanna Stürznickel und Marvin Czempa.

Tanz im Festzelt

Nach dem Tanz im Festzelt am Samstagabend begann der Umzug am Sonntagnachmittag am Festzelt. Anschließend wurde das Königspaar abgeholt. Darüber hinaus wurde am Haus des Schützenkönigs auch der Hofstaat am Balkon begrüßt. Ziel des Umzuges war das Ehrendenkmal am Friedhof. Musikalisch begleitet wurden die Schützen dabei von den Blaskapellen Ovenhausen und Borgentreich. Neben dem Heimat- und Schützenverein Ovenhausen waren außerdem die Schützengilde Lütmarsen, der Heimatschutzverein Brenkhausen und der Schützenverein Höxter mit dabei.

Die Bürger säumten die Straßen, um den Majestäten begeistert zu applaudieren. Am Ehrendenkmal sammelte sich der Umzug, um unter anderem den Ehrengast und Landtagsabgeordneten Matthias Goeken zu hören. Dieser freue sich auf Schützenfeste, da immer eine schöne Stimmung herrsche und die Menschen zusammenkämen, sagte er. Zudem sei er stolz auf die Arbeit des Vereins, eine Tradition aufrechtzuerhalten, die die Dorfgemeinschaft stärke. Auch junge Leute würden in den Verein eingebunden werden, so Goeken. Das bestätige das Alter des Königspaares.

Schützinnen sollen Vorbild sein

In seiner Festrede dankte auch Daniel Razat, Fähnrich des Vereins, allen Ehrenamtlichen für ihre Unterstützung. Er freue sich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal Schützinnen mit marschierten und hofft, andere Schützenvereine zu diesem Kurs zu animieren. Der Abend wurde von der Partyband »High-live« gestaltet. Am Montagmorgen soll das Dorf durch den Spielmannszug »Alte Kameraden« aus Brenkhausen zur Schützenmesse geweckt werden.