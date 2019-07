Das Wasserrad in der Judengasse in Höxter, hinter Ärztehaus und Kilianikirche, läuft nach langem Stillstand wieder. Foto: M. Robrecht

Höxter (WB/rob). Das Wasserrad in der Judengasse hinter der Kilianikirche in Höxter dreht sich nach mindestens einjährigem Stillstand wieder. Das Stück idyllische Altstadt wird besonders von Touristen gern fotografiert.

Anwohner Manfred Kindel hat in Eigeninitiative die Mechanik renoviert, das Rad gesäubert und zur Verschönerung einige Rosen an die Mauer gepflanzt. Viele Höxteraner, aber auch Touristen, schätzten die idyllische Altstadtgasse, in die durch das laufende Wasserrad wieder etwas mehr Leben komme, freut sich Manfred Kindel. In Höxter gab es einst sechs große Mühlen, an der Stelle in der Judengasse stand die Schleifmühle.

Mittelalterliches Höxter: die Kilianikirche nahe der Judengasse. Foto: M. Robrecht

Die Wasserversorgung der Stadt Höxter war offensichtlich durch die Weser und den Bollerbach in ausreichendem Maße und Qualität gesichert. Als künstlicher Wasserlauf trat die Grube hinzu – ein ungefähr 5 km langer Kanal, der wahrscheinlich bereits im 9. Jahrhundert im Osten der heutigen Stadt vom Bollerbach zur Versorgung der Reichsabtei Corvey abgeleitet worden war. Es gab an der Wasserversorgung die Obermühle, die Untermühle, die Wakemühle, Mönchemühle und Steinmühle, Kippmühle, Schleifmühle, Fischpfortemühle.