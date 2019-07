Höxter/Fürstenberg (WB). Sieben Rockbands haben 500 Fans beim 6. Solling Jump Konzert vor der Windmühle am Mittelalterdorf in Fürstenberg eingeheizt. Das Rockfestival hat inzwischen im gesamten Weserbergland viele Anhänger.

Konzertereignis: Solling Jump 2019 in Fürstenberg Fotostrecke

Foto: Henning Fischer (Solling Jump)

Einen fulminanten Start auf der Hauptbühne legte Queen Medusa aus Holzminden mit ihrem energiegeladenen 70er Stoner Rock ab. Die Hannoveraner C for Caroline boten ansprechenden, eigenständigen Pop-Punk; sie haben bereits auf großen Bühne wie Hurricane und Rock am Ring gespielt. Die vier Musikerinnen von Maidavale verliehen der Veranstaltung internationale Atmosphäre. Die Schwedinnen lieferten erstklassigen, gitarrengeprägten Rock mit einer guten Portion psychedelischem 60er Jahre-Gefühl.

Beastless aus Paderborn, bereits zum vierten Mal beim Jump dabei, boten mit ihrem typischen harten 80er-Rock erneut eine mitreißende Show.

Auf der Waldbühne, beliebt durch ihre idyllische Lage und die Lagerfeuerromantik, bereicherten in mehren Gigs die örtlichen/regionalen Bands Triple 8 und Nadja´s Kitchen das Solling Jump. Triple 8 überzeugte mit Folk-Liedern aus den 1960 und 70er Jahren, Nadja´s Kitchen mit Stücken aus dem Bereich Country, Blues und Rock´n´Roll. Die idyllisch gelegene Waldbühne mit ihrer “kleinen” Bühne bot für diese Musik das perfekte Ambiente.

Headliner auf der Hauptbühne war dieses Jahr die Limp-Bizkit-Tribute Band Pimp-Blitzkid aus Rheinland-Pfalz. Der Auftritt war ein außergewöhnliches Highlight für alle Fans der Nu-Metal Giganten aus Jacksonville, Florida, welche besonders zur Jahrtausendwende international.große Erfolge feierten. Pimp-Blitzkid gelang eine begeisternde Show, ganz nah am Original.

Das Festival des Jugend- und Kulturvereins Fürstenberg e.V. vermochte auch in diesem Jahr wieder sein Publikum in den Bann zu ziehen. Die musikalische Bandbreite, das schöne Umfeld, die entspannte und familienfreundliche Stimmung, die Sonderaktionen wie Verlosungen und das Gefühl, willkommen und gut aufgehoben zu sein trafen auf sehr positive Resonanz bei allen Gästen, Musikern und anderen Beteiligten.