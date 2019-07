Der Bahnübergang zwischen Hembsen und Ottbergen ist seit Montagmittag gesperrt. Die damit einhergehende Schließung der B 64 betrifft die Ottberger besonders hart. Wollen sie nach Brakel, müssen sie jetzt eine Umleitung über Höxter, Bosseborn und Modexen in Kauf nehmen. Foto: Marius Thöne

Von Angelina Zander und Marius Thöne

Höxter-Ottbergen (WB). Der Baustellenmarathon auf der Bundesstraße 64 geht weiter. Seit Montag werden die Gleise in den Bahnübergängen zwischen Ottbergen und Hembsen erneuert. Die Folge: Die Bundesstraße ist bis Mitte August gesperrt, mit Ausnahme des Annentagtermins. Bei Autofahrern sorgt die neue Baustelle für Verwirrung – und Frust.

Murat und Swetlana Ahann sind von Bonn unterwegs nach Boffzen. Die beiden gebürtigen Kasachen wollen dort ein Haus kaufen und haben einen Besichtigungstermin. Jetzt stehen sie – von Brakel aus gesehen – kurz hinter der Kurve Hembsen in einer Wirtschaftswegeinfahrt.

Murat Ahann tippt auf seinem Smartphone herum, schaut sich Straßenkarten auf dem Display an. »Wie kommen wir von hier aus bloß weiter?«, fragt er. Da steuert Sonja Golücke ihr Auto in die Feldweg-Einfahrt. Sie muss nach Amelunxen und wollte eigentlich die offizielle Umleitung über Brakel durch den Modexer Wald nach Höxter nehmen. »Dort war allerdings ein Unfall«, berichtet sie von einer gesperrten Strecke.

Verkehr im Wirtschaftsweg

Ahann hat zwischenzeitlich herausgefunden, dass der Wirtschaftsweg nördlich der Bahnstrecke parallel zur B 64 führt und sich der gesperrte Bahnübergang so umfahren lässt. »Es nützt ja nichts, anders kommen wir nicht nach Ottbergen«, sind sich die drei einig. Ein Bullifahrer, der auch nicht so genau weiß, wie er fahren soll, schließt sich ihnen an.

Ein gutes dutzend Autos kommt ihnen auf dem etwa zwei Kilometer langen Weg entgegen. Offenbar nutzen viele Autofahrer, die sich auskennen, diese Abkürzung.

Die offizielle Umleitung ist fast 30 Kilometer lang. Wer von Ottbergen nach Brakel möchte, wird über Höxter und Bosseborn durch den Modexer Wald geschickt. »Andernfalls kann man nur noch übers Drenker Kreuz, Natingen, die Heggedörfer und Rheder fahren«, sagt Ottbergens Ortsvorsteherin Eva Müller.

Ärger in Ottbergen

Sie ist verärgert, weil die Sperrung der B 64 wegen Arbeiten an den Bahnübergängen von der Bahn nicht öffentlich angekündigt worden sei. »Das ist eine Katastrophe für diejenigen, die nach Brakel zur Arbeit müssen«, sagt Eva Müller. Die L 890 nach Bosseborn sei infolge des durch Hitze aufgeweichten Asphalts immer noch gesperrt. Und der Weg über Drenke, Tietelsen und Erkeln sei aufgrund von Brückenbauarbeiten ebenfalls dicht. »Die Sperrung der Bahnübergänge hat viele im Dorf verunsichert«, sagt die CDU-Politikerin.

Baureihenfolge geändert

Eigentlich war die Sperrung des Übergangs beim Gasthof Spalting angekündigt, am Mittag dann aber der Überweg zwischen Hembsen und Ottbergen geschlossen worden. Diese Sperrung erfolgte darüber hinaus noch einige Stunden früher als genannt. Die Nachricht, dass die Reihenfolge der Arbeiten an den beiden Übergängen getauscht worden ist, hat auch die Stadt Höxter nach Angaben von Sprecher Sebastian Vogt erst am Montagmorgen erreicht.

Busse ersetzen Züge

Die Nordwest-Bahn teilte mit, dass es auf der Linie RB 84 »Egge-Bahn« von heute (Dienstag) an bis zum 10. August zwischen Paderborn und Ottbergen zu Zugausfällen kommt. Dafür werde ein Schienenersatzverkehr zwischen Paderborn und Holzminden eingerichtet. »Durch die Hitzeschäden auf der L 890 können wir aber nicht so fahren, wie geplant«, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Es müsse erheblich mehr Zeit für die Reise eingeplant werden.

Der Schienenersatzverkehr (SEV) wird durch das Busunternehmen Risse gestellt. Die Linie 555, die zwischen Brakel und Bruchhausen verkehrt, wurde gestern ebenfalls von der frühzeitigen Sperrung des Bahnübergangs überrascht. Man weiche mit den Bussen des Schienenersatzverkehrs zwischen Hembsen und Ottbergen ebenfalls auf den Wirtschaftsweg parallel zur B64 aus, da sonst der Umweg für den Ersatzverkehr zu groß sei, hieß es von dem Höxteraner Busunternehmen.

Freie Fahrt zum Annentag

Für den Zeitraum des Brakeler Annentages (Freitag, 2., bis Montag, 5. August) pausieren die Arbeiten an den Bahnübergängen und die Durchfahrt ist frei. Anschließend würden die Arbeiten noch bis Montag, 12. August, fortgesetzt.

Sperrzeiten kompakt

In folgenden Zeiträumen sollen die Bahnübergänge in Ottbergen gesperrt werden:

B 64, Bahnübergang zwischen Ottbergen und Hembsen: Montag, 29. Juli, 13 Uhr bis Mittwoch, 31. Juli, 18 Uhr sowie von Mittwoch, 7. August, 7 Uhr bis Samstag, 10. August, 7 Uhr.

B 64, Bahnübergang Ortseinfahrt Ottbergen (Brakeler Straße): Mittwoch, 31. Juli, 7 Uhr bis Freitag, 2. August, 15 Uhr sowie Dienstag, 6. August, 7 Uhr bis Montag, 12. August, 6 Uhr.