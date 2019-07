Der TuS Lüchtringen startet am 11. August in Ottbergen in die Saison (hinten von links): Trainer Sebastian Schwedhelm, Frederik Weber, Joel Ramos, Henrik Jux, Marian Engel, Hendrik Pieres, Dennis Witte, Arndt Raßmann, Marcel Drüke und Betreuer Alex Muthig sowie (vorne von links) Dennis Bahrmann, Florian Rose, Julian Mischer, Bjarne Schrader, Simon Köhne, Christian Temme, Jens Missing und André Hupp. Foto: Rene Wenzel

Von Rene Wenzel

Lüchtringen (WB). Der TuS Lüchtringen will in der neuen Saison deutlich besser abschneiden als in der vergangenen. Gelingen soll das in der Fußball-B-Liga Nord mit dem neuen Trainer Sebastian Schwedhelm. Er will mit seinem Team in der Spitzengruppe mitspielen.

Die Favoritenrolle gehöre dem TuS aber nicht. »Diese hat der SV Bredenborn inne. Er verfügt mit den Neuzugängen über eine hohe Qualität«, macht der 40-Jährige deutlich. »Sonst ist die Liga sehr ausgeglichen. Man kann gegen jedes Team gewinnen, aber auch verlieren«, fügt Schwedhelm an.

In der vergangenen Serie trainierte er den TuS, als sein Vorgänger im Urlaub weilte. In den Partien gegen den VfL Eversen, den FC Stahle II und den SV Drenke habe er gesehen, dass vieles mit der Truppe möglich sei. »Wir wollen kompakter stehen und setzen auf einen geordneten Spielaufbau. Wichtig ist, dass jeder wissen muss, was die Position von ihm verlangt. Jeder muss nach hinten mitarbeiten und seine Laufwege kennen«, betont Schwedhelm.

Werden diese Vorgaben umgesetzt, spielen die Schwarz-Gelben weit oben mit in der Nord-Staffel. Gerne will der Klub in den nächsten Jahren auch wieder im Kreisoberhaus auflaufen. Die letzten A-Liga-Spiele gab es im Sollingstadion vor mehr als drei Jahren. »Die Jungs ziehen bisher absolut mit und bringen alles auf den Platz, was ich verlange. Wir wollen in der Spitzengruppe mitspielen«, unterstreicht der Coach.

Die Neuzugänge Arndt Raßmann, Simon Köhne und Thomas Zemella verstärken den Kader nicht nur in der Breite. Sie könnten auch bei einem A-Ligisten kicken. Vielleicht gelingt das auch bald schon mit dem TuS. Ein Aufstieg ist kein Muss in der neuen Serie. Es soll aber mindestens ins obere Tabellendrittel gehen.

Der Kader

Abgänge: keine

Neuzugänge: Arndt Raßmann (FC BW Weser), Simon Köhne (SV Brenkhausen/Bosseborn), Thomas Zemella (SG Wesertal), Bjarne Schrader (eigene Jugend), Dawson Hallmann, Jan Kirchhoff, Kilian Rathske, Steffen Waldeyer (alle hochgemeldet)

Torhüter: Simon Köhne (27), Alex Knoche (25), Bjarne Schrader (19). Abwehr: Philipp Pollmann (23), Dennis Witte (28), Florian Rose (26), Marcel Drüke (27), Julian Mischer (21), David Müller (27), Tobias Zemella (23), Joel Ramos (19). Mittelfeld: Christian Temme (32), Arndt Raßmann (27), Dennis Bahrmann (23), Jens Missing (27), Marian Engel (25), Frederik Weber (27), Hendrik Pieres (22). Angriff: Kevin Siebert (29), Henrik Jux (24), André Hupp (24), Thomas Zemella (28), Chris Reddig (32)

Trainer: Sebastian Schwedhelm (40, erste Saison beim TuS)

Betreuer: Alex Muthig, Christopher Schulte. Saisonziel: oberes Tabellendrittel

Favorit: SV Bredenborn