Frage der Woche: Woher stammt diese weiße Bank am Tennisplatz in Vörden? Foto: WB

Marienmünster/Vörden (WB). Kampf gegen Plastikmüll? »Bank-Krise« im heimischen Garten? Oder gar ein »Bank-Raub«? Woher stammt die weiße Bank am Tennisplatz in Vörden?

Den Kampf gegen die Plastikmüllflut hat jemand aus dem Raum Vörden offensichtlich wörtlich genommen und seinen Garten kunststofffrei gemacht. Eine WESTFALEN-BLATT-Leserin schickte an diesem Dienstag ein Foto von einer skurrilen Aktion: Das Bild zeigt eine schicke weiße Kunststoff-Bank am Tennisplatz in Vörden. Was hat es mit dem neuen Möbelstück in freier Natur auf sich?

Hier hat ein Unbekannter zu den eher selten benutzten vier braunen Holzbänken seine leider defekte weiße Kunststoff-Gartenbank hinzugestellt. Auf den ersten Blick eine vielleicht nett gemeinte Aktion, auf den zweiten Blick erscheint die »Bank-Spende« aber eher etwas fragwürdig. Jetzt fragen sich nicht wenige Sportler und auch Spaziergänger, aus welchem Garten die Spender-Bank wohl stammt? Die aktuelle Klima-Debatte und die »Friday-for-Future«-Demos zeigen hier wohl erste Wirkung. Oder ist das gute Stück gar das Resultat eines »Bank-Raubs«?