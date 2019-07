Von Harald Iding

Höxter (WB). Diese beiden jungen Handwerksmeister haben sich direkt in die Weserstadt verliebt – und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft als neue Pächter des angestammten Betriebs »Café Pammel« im Herzen von Höxter. Wieland Funk und Grit Weitz sind beide Konditoren aus Leidenschaft – und haben schon in großen Häusern ihren Wissensschatz auffüllen dürfen.

Die 35-jährige Grit Weitz und ihr Verlobter Wieland Funk (33), die bereits eine schöne Wohnung in der Altstadt gefunden haben, treten offiziell am Donnerstag, 1. August, die Nachfolge der Familie Bergemann an, die seit 1994 das alteingesessene Café geführt hat. Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT gesteht Grit Weitz, die Schokolade über alles liebt, dass sie schon immer von der Welt der Plätzchen und Torten begeistert sei. »Meine Mutter backte für uns zu Weihnachten immer ganz verschiedene Plätzchensorten. Ich saß als Kind vor dem Ofen und konnte mich gar nicht satt genug sehen – an den Momenten hinter der Glasscheibe.«

Traum geht in Erfüllung

Später, als junge Dame mit 19 Jahren, reifte bei ihr der Wunsch, einmal ein eigenes Café führen zu wollen – um ebenso andere Menschen mit Köstlichkeiten glücklich zu machen.

Beide haben sich vor acht Jahren bei der Meisterprüfung kennen und lieben gelernt. Sie können in ihrer Vita schon viele berufliche Stationen aufzählen. Fundament ihrer Karriere ist eine Ausbildung im Konditorenhandwerk mit Meisterbrief. Wieland Funk, der aus Iserlohn stammt, war in namhaften Häusern der Hansestadt Hamburg wie der »Konditorei Lindtner« in Eppendorf oder dem »Bonscheladen« beschäftigt, wo es um feine, handgemachte Bonbons geht. Auch war er »Chef Patissier« des Vier-Sterne-Hotels »Schwarzmatt« im Südschwarzwald.

Seine Lebenspartnerin Grit Weitz hat sogar eine Zusatzausbildung zur Chocolatiere, Glaciere und Pâtissière. Sie arbeitete fünf Jahre lang in Frankreich (Vogesen und Metz) – unterer anderem an der Seite von Franck Fresson, der schon als »Bester Handwerker Frankreichs« ausgezeichnet worden ist. »Danach schloss sich für mich ein Duales Studium im BWL-Foodmanagement an. Das hilft mir jetzt auch bei der großen Herausforderung, dieses Unternehmen mit 20 Mitarbeitern gemeinsam mit meinem Verlobten erfolgreich weiter zu führen. Alle im Team, von der Backstube bis zum Service, werden übernommen. Und wir wollen auch zunächst alles bewährt wie bisher belassen – das gilt auch für die Auswahl von mehr als 40 Torten und die Beteiligung an Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt.« Eine erste Investition soll 2020 erfolgen: die Sanierung der Gästetoiletten.

Ausbildungsplätze schaffen

Und wie sind die jungen Chefs überhaupt auf Höxter gekommen? »In einem bundesweiten Portal der Handwerkskammer haben wir gesehen, dass dieser Betrieb einen Nachfolger sucht. Die Region hat uns gleich gefallen«, betont das Paar. Und Kontakte zu örtlichen Lieferanten hätten sie bereits aufgenommen. »Da gibt es Äpfel aus Höxter und Eier aus der Nachbarschaft.« Bei der Herstellung setzen sie auf hochwertige Konditoreiprodukte, den Verzicht auf Konservierungsstoffe und die Verwendung natürlicher Rohstoffe.

»Alles bei uns ist Handarbeit – mit Liebe gemacht«, betont Funk. Sie wollen einen modernen Handwerksbetrieb schaffen, um auch die wichtigen Handwerksberufe in die Zukunft zu führen. »Aktuell bieten wir gleich zwei Ausbildungsplätze zum August an (Backstube und Verkauf).« Traditionelle Produkte soll man bei ihnen auch in Zukunft genießen können – getreu dem Motto: »Alles bleibt neu.« Für Wieland Funk und Grit Weitz steht inzwischen fest: »Die Zufälle haben uns in diese wunderschöne Weser-Landschaft geführt. Die Region ist ein Juwel in jeglicher Hinsicht. Wir freuen uns, Höxter als unsere neue Heimat nennen zu können!«

Funk und Weitz wünschen zudem der vorherigen Pächterin alles Gute für ihre weitere Zukunft.

Petra Bergemann dankt Stammkunden

Petra Bergemann, die aus Straubing stammt (1966 geboren), bedankt sich im Gespräch mit dieser Zeitung bei ihren Stammkunden ausdrücklich für die Treue über 25 Jahre und die Wertschätzung ihrer Arbeit und der Leistungen des gesamten Teams (»Ich habe die weltbesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter«). Petra Bergemann, die seit 25 Jahren als Inhaberin und leidenschaftliche Konditorenmeisterin an diesem Ort des Genusses und der Begegnung gewirkt hat, sei zuletzt von vielen Kunden gefragt worden, warum sie denn ihr Café abgeben will und wie es weiter geht? Dazu sagt sie: »Mein Mann Jörg und ich erfüllten uns 1994 mit der Übernahme den gemeinsamen Traum vom eigenen Café. Wir haben unseren Betrieb mit großem Einsatz und viel Herzblut aufgebaut und weiterentwickelt – mit Café, Ladengeschäft, Eisverkauf, Backstube, Küche und Lieferungen außer Haus.«

Sie hätten dem Betrieb viel Lebenszeit gewidmet und alle damit verbundenen Aufgaben zusammen gemeistert. »Bis mein Mann am 2. Januar 2018 plötzlich starb.« Seitdem habe Petra Bergemann all das, was bis dahin zwei Menschen geleistet hatten, alleine weitergeführt. »Und ich habe es gerne getan!« Aber nun sei der Zeitpunkt gekommen, der ihr nicht leicht gefallen sei, den Stab weiterzugeben – in jüngere Hände.

Übernahme des ganzen Teams

Neben der Sicherung der Arbeitsplätze sei ihr auch wichtig, dass ihre Nachfolger ihre Kunden weiter mit kompetenter Beratung und guter Qualität erfreuen. Sie selbst will sich Zeit für die Familie nehmen, Kraft tanken, endlich wieder ihre alte Heimat bei Passau besuchen und sich in Ruhe beruflich neu orientieren.

Und wie definieren die »Neuen« den Ort ihrer Arbeit. Dazu Funk und Weitz: »Ein Café ist eine Begegnungsstätte für Menschen, die das Besondere mögen, eine kurze Auszeit im Alltag suchen und sich einfach einen Genussmoment gönnen möchten!« Das Café Pammel – das stehe für diese Werte.