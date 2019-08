Die Artisten des Moskauer Zirkus sind für ihre Perfektion bekannt und dafür schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Am Donnerstag, 1. August, geben sie ihre ersten Vorstellungen in Holzminden. Bestaunt werden können die akrobatischen Leistungen auf dem Festplatz Steinbreite um 16 und um 19.30 Uhr. Darüber hinaus heißt es auch am Freitag, 2. August, um 16 und 19.30 Uhr, am Samstag, 3. August, um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 4. August um 14 Uhr »Manege frei« im Zirkuszelt.

Zu sehen sein wird unter anderem die spanische Tonito Family mit drei Darbietungen. Sie zeigt spanischen Seiltanz als Trio, eine achtköpfige Trampolin-Action sowie eine Antipoden-Nummer: eine Jonglage mit den Füssen.

Des Weiteren im Programm sind die Geschwister Navas mit dem Washington-Trapez sowie dem seltenen Sky-Walk, Alexandra am römischen Ring, Robano Küblers Rasselbande (Hundedarbietung), weiße und braune Tiger, ein Akrobat an den Strapaten (Bändern). Abgerundet wird das Programm durch den Komiker Oleg. Eine moderne Lichtanlage sorgt für das besondere Show-Erlebnis. Tickets gibt es im Internet.