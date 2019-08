Die Ruine des Ausflugslokals am Montag. Foto: Marius Thöne

Höxter (WB/thö). Nach dem Brand des Ausflugslokals R1 am Weserradweg bei Höxter hat sich Bürgermeister Alexander Fischer für einen Wiederaufbau des Lokals ausgesprochen.

Es sei für Gäste, die mit dem Schiff nach Höxter kommen, so etwas wie der erste Anlaufpunkt. »Es hatte guten Zulauf, so dass es sinnvoll ist, solch ein Lokal wieder zu errichten«, sagte das Stadtoberhaupt auch in Hinblick auf die Radler auf dem Weserradweg, Tagestouristen, die Höxter besuchen und die anstehende Landesgartenschau.

Weserrad soll wieder freigegeben werden

Unterdessen ist geplant, den Weserradweg im Laufe des Tages wieder freizugeben. Derzeit ist er zwischen der Unterführung Uferstraße und Stummrige Straße für Fußgänger und Radfahrer komplett gesperrt. »Achtung! Lebensgefahr!«, ist auf den Sperrbaken zu lesen.

Bauzaun um Brandstelle

Um die Gefahr für Passanten zu bannen und die Brandstelle für weitere Ermittlungen zu sichern, will der Bauhof einen Bauzaun um das vom Feuer völlig zerstörte Gebäude ziehen.