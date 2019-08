Die Wiederherstellung des Gleisbettes in Ottbergen dauert länger. Foto: Harald iding

Höxter-Ottbergen (WB). Die Sperrung des Bahnübergangs in Ottbergen an der Brakeler Straße wird zwei Tage länger andauern als geplant. Darauf weist die Stadtverwaltung Höxter hin. »Die Sperrung muss noch bis Mittwoch, 14. August, um 5 Uhr bestehen bleiben«, teilte Stadtsprecher Sebastian Vogt am Freitag mit.