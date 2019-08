Von Iris Spieker-Siebrecht

Höxter-Bruchhausen (WB). Der Duft gebrannter Mandeln weht um die Ecke, laute Musik und buntes Scheinwerferlicht kennzeichnen den Standplatz des Autoscooters – und Arno mit der Losbude lockt in diesem Jahr mit pinken Flamingos. Es ist Laurentius in Bruchhausen.

Schon zum unglaublichen 577. Mal feierte das kleine Höxteraner Dorf an der Nethe am Wochenende die traditionsreiche Kirmes. Die Veranstaltung ist trotz dieses hohen Alters keineswegs in die Jahre gekommen.

Neben den typischen Ständen wie Los-, Süßigkeiten-, oder Schießbude und den Fahrgeschäften für die Kinder setzt der veranstaltende Kulturverein auf viel Live-Musik an allen Kirmes-Tagen. Während die Bruchhäuser Bürger zum Feiern nur die Füße zur Tür heraus setzten müssen, lockt das Angebot auch viele Gäste aus den Nachbarorten.

Der Ursprung des Festes liegt in der Verehrung des Heiligen Laurentius, der hohe kirchliche Feiertag war in den vergangenen Jahrhunderten immer ein Höhepunkt im Jahresgeschehen des Ortes – und so ist es auch heute noch. Mit einem ökumenischen Gottesdienst startete die Kirmes am Samstag offiziell.

Kirmesbier-Anstich hat Tradition

»Bereits zum dritten Mal treffen wir uns nun zum Auftakt hier in der evangelischen Kirche, und damit ist es eine Tradition«, stellte Pastor Gunnar Wirth dabei zufrieden fest. Beim sonntäglichen Festgottesdienst führte die feierliche Prozession dann durch die Straßen des Dorfes und machte die kirchliche Bedeutung des Festes über den Kirmesbetrieb hinaus deutlich.

Foto: Iris Spieker-Siebrecht

Ebenso traditionell ist der Anstich des Kirmesbiers an der Gaststätte »Old Brauxen«, den in diesem Jahr der scheidende Bezirksverwaltungsstellenleiter Helmut Weskamp vornahm. Und auch die vielen Flohmarktstände, die die Straßen Bruchhausens säumen, gehören zum Bild des Laurentius-Festes einfach dazu.

Gut erhaltene Kinderspielsachen waren der Renner, aber auch Kurioses aus dem Keller und Schätze aus der Garage wechselten für kleines Geld den Besitzer. Abends dann war Live-Musik angesagt, schon am Freitag machte »Radioburst« beim Rock am Teich den Auftakt, und auch die Acts am Samstagabend sorgten für Stimmung. »The Attixx«, »Nigel Prickett« und »German Scotch« boten Musik für jeden Geschmack.

Sonntagabend haben die Mitglieder des Dartclubs »Brauxen Bulls« auf dem Programm gestanden – sie spielten alte Hits direkt vom Plattenteller. Und »Sofa Session« sowie »Rombie & Friends« spielen zum Finale am Montag auf.

Viele Helfer für die Kirmes

Bei seiner Eröffnungsansprache betonte der Vorsitzende des Kultur- und Verkehrsvereins, Matthias Bernd, das starke Engagement der Bruchhäuser für »ihr Laurentius-Fest«. Viele helfen bei der Organisation und Ausrichtung der mehrtägigen Veranstaltung und erfüllen die traditionsreiche Kirmes mit Leben.

Die Live-Acts mit durchweg toller Musik, Cocktails und Schlemmergerichte neben Bier und Bratwurst ergänzen das traditionelle Gesicht des Festes seit einigen Jahren und steigern die Attraktivität – und sorgen dafür, dass auch in Zukunft in Bruchhausen »auf Laurentius« kräftig gefeiert wird.