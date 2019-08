Von Ellen Waldeyer

Höxter (WB). Zu lauten Elektrobeats und dröhnenden Bässen haben am Samstag zahlreiche Besucher bei der zweiten Auflage des Klangfarben Open Air von 14 Uhr an am Weserufer gefeiert. Besucher aus ganz Deutschland waren nach Höxter gereist, um die beiden Topacts zu sehen: die DJs »Le Shuuk« und »David Puentez«.

Das Festival war mit der ersten Auflage im vergangenen Jahr nicht mehr vergleichbar. Damals tummelten sich die Fans noch im Garten hinter dem Salsa, am Samstag feierten zahlreiche Besucher auf 5000 Quadratmetern auf dem Schotterparkplatz am Floßplatz. Mit Blick auf Höxter tanzten sie zu modernen elektronischen Klängen der Genres House, EDM, Festival-Sound, Techno und Hardstyle – bei angenehmen Temperaturen und klarem Himmel.

Zweite Auflage von »Klangfarben« lockt viele Fans an Fotostrecke

Foto: Ellen Waldeyer

Den Gästen wurde mit 16 DJs nicht nur musikalisch ordentlich etwas geboten. Auch abseits der Bühnen konnten sie einige Besonderheiten genießen: Auf einer Grünfläche direkt an der Weser war beispielsweise eine Shishabar aufgebaut. Das Angebot sei sehr gut angenommen worden, freute sich Thimo Wilken, Ideengeber der mobilen Shishabar »Shisha4Life«.

Er reiste mit seinem Team aus Dissen in der Nähe von Osnabrück an. »Normalerweise sind wir auf größeren Festivals vertreten, aber auch hier freuen sich die Leute, einfach einmal abschalten zu können und nicht stundenlang zu tanzen. Mit unserem modernen Konzept und dem selbst gebauten Mobiliar machen wir das möglich«, so der Inhaber.

Djs touren durch die ganze Welt

Während es einige Festivalbesucher eher auf die abgelegenen Grünflächen zog, um von dort aus das Ambiente zu genießen, bevorzugten es die meisten Festivalbesucher doch, zu der lauten Musik vor den zwei Bühnen zu feiern. Die musikalischen Höhepunkte der Veranstaltung erwarteten die Besucher am Abend. Dann traten die DJs »David Puentez« und »Le Shuuk« auf die Bühne.

»David Puentez« heißt mit bürgerlichem Namen Benjamin Beyer und kommt aus Köln. Der 34-Jährige startete seine Karriere 2003 und wurde immer erfolgreicher. In Deutschland legte er bereits bei dem bekannten Elektro-Festival Parookaville in Weeze auf und reiste bislang für seine Auftritte durch die gesamte Welt. Auf Instagram verfolgen 47.000 Menschen das Leben des DJs.

»Le Shuuk«, der bürgerlich Chris Stritzel heißt, hat bereits bei den bekanntesten Festivals der Welt wie dem Tomorrowland in Belgien aufgelegt und hat für seine Auftritte Indien, Korea und China bereist. Mit seinen Remixes und eigenen Singles begeistert er die Menschen der Elektroszene.

Die beiden Berühmtheiten sorgten an der Weser für ausgelassene Stimmung. Sie wussten welche Songs sie spielen mussten, um die Massen zum Beben zu bringen. Auf dem Schotterplatz wurden die Zuschauer von den DJs mit Konfetti bis zum Jubelgesang getrieben.

Show für Augen und Ohren

Besonders »Le Shuuk« lieferte eine sehenswerte Bühnenperformance. Der 31-jährige Stuttgarter nahm sich selbst nicht zu ernst, bewegte sich verrückt zu den Bässen, scherzte immer wieder und ergatterte kurzerhand den »Einhorn-Stirnreif« eines weiblichen Fans, mit dem er anschließend auf der Bühne viel Spaß hatte. Trotz des sternenklaren Himmels wurden die Besucher während seines Auftrittes nass. Denn der Künstler ließ es sich nicht nehmen, eine Sektdusche zu verteilen.

Die Besucher drängten sich dabei weiter in die vorderen Reihen, um etwas von dem süßen Getränk naschen zu können. Das klebrige Gefühl im Anschluss störte die Gäste nicht – immerhin war es ihr Idol, das so nah vor ihnen stand und Getränke verteilte.

»Das Festival hier ist zwar vergleichsweise klein, aber dafür umso schöner. Es ist hier so familiär und man hat das Gefühl von Zusammenhalt und Loyalität«, beschrieb »Le Shuuk« im Gespräch mit dieser Zeitung das Klangfarben Open Air.

Für ihn zähle es nur, dass die Besucher bei guter Laune seien. Er spiele gern in kleinen Städten bei kleinen Festivals, da nicht jeder die Möglichkeit habe, die weltbekannten und teuren Veranstaltungen zu besuchen.

»Meet & Greet« mit »Le Shuuk«

Von Höxter hätten die beiden DJs zwar noch nicht viel gesehen, sie waren sich aber einig, dass die Menschen in der Kleinstadt ein Talent für das Feiern besitzen. »Ich habe vor drei Jahren mal bei den Summer City Beats aufgelegt, damals waren die Leute hier schon der Hammer. Das kann ich heute wieder nur so bestätigen. Und diesmal haben sie sogar noch einen drauf gelegt«, so »Le Shuuk«.

Durch die beiden Promis hatten sich die Veranstalter erhofft, auch überregionales Publikum anzusprechen. Das Konzept ging auf: Besucher aus ganz Deutschland – darunter Dortmund, Frankfurt, Würzburg und Berlin – reisten nach Höxter zu dem (bisher noch) kleinen Festival.

Unter ihnen waren auch Irini und Jasmin aus Butzbach und Gießen. Sie krönten ihren Besuch allerdings mit einem »Meet & Greet« mit »Le Shuuk«, das sie gewonnen hatten. »Extra für ihn haben wir die zweieinhalbstündige Fahrt auf uns genommen«, erzählte Irini stolz. »Er ist einfach einer der besten DJs und nimmt sich immer Zeit für seine Fans. Er ist so ein sympathischer Typ, da kommen wir gern bis nach Höxter«, stimmte Freundin Jasmin zu, die eines der begehrten Tickets gewonnen hatte.

Die Veranstalter waren sehr zufrieden mit dem Verlauf des Festivals. Eine genaue Besucherzahl konnten sie am Wochenende noch nicht bekannt geben. Trotzdem zogen Benjamin Quednau und Ricardo Crespo-Fromm eine positive Bilanz. »Schon am Nachmittag waren ungewöhnlich viele Leute vor Ort und man hat gemerkt, dass den Leuten gefällt, was wir bieten. Deshalb möchten wir uns in Zukunft immer weiter steigern und das Festival vergrößern. Vielleicht werden wir schon im nächsten Jahr ein zweitägiges Festival mit Camping-Möglichkeit anbieten«, sagten die Veranstalter dieser Zeitung mit Blick auf die kommenden Jahre.