Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Albaxer Straße ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Foto: Sebastian Schwake

Höxter (WB). Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Mercedes-Transporter kam es am Montag auf der Albaxer Straße in Höxter. Der 61-jährige Motorradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 61-Jährige war nach Angaben der Kreispolizei Höxter auf einen Mercedes-Transporter aufgefahren und gestürzt. Auf der Albaxer Straße hatten gegen 10.20 Uhr in Höhe der Einmündung der Straße »Am Wiehenbrink« in Fahrtrichtung Holzminden mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten müssen. Auch der Fahrer des Mercedes-Transporter bremste noch rechtzeitig ab. Der dahinter fahrende Motorradfahrer aus Peine bemerkte das allerdings zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Er stürzte und musste anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Versorgung und Unfallaufnahme wurde die B 64 für etwa eine Stunde einseitig gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Holzminden wurde durch das Industriegebiet »Zur Lüre« umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Holzminden kommend wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.