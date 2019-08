Vertreter der unterschiedlichen Gemeinden im Kreis Höxter freuen sich in Brenkhausen über die Aufwertung der Kloster-Garten-Radroute. Pastor Tobias Spittmann (erster Reihe) Dritter von rechts freut sich mit den Vertretern über den Zuwendungsbescheid.

Höxter (WB). Die Kloster-Garten-Radroute soll in Zukunft spirituell aufgewertet werden. Dazu haben sich die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden im Kreis Höxter sogenannte Bibel-Pfähle einfallen lassen.

Der Zuwendungsbescheid für das gut 80.000 Euro umfassende ökumenische Projekt ist inzwischen beim Kirchenvorsitzenden Stefan Drüke und Pastor Tobias Spittmann von der Gemeinde St. Johannes Baptist in Brenkhausen eingetroffen. Die Kirchengemeinde übernahm stellvertretend für alle beteiligten Gemeinden die Antragstellung des Leader-Projektes. Um verschiedene Ideen für die Kloster-Garten-Route zu entwickeln, fand sich auf Initiative und unter Koordination der Leader-Regionalmanagerin Christiane Sasse bereits im Jahr 2017 eine kleine Gruppe als Leader-Themen-Tisch zusammen. Im Jahr 2018 wurde der Themen-Tisch um die katholischen Pastoralverbunds- und evangelischen Kirchenkreisvorsitzenden erweitert.

Ausarbeitung des Projekts

Seitdem konzentrieren sich die Teilnehmer auf die Ausarbeitung des Bibel-Pfahl-Projektes. Diese sind den Friedensmahnern nachempfunden, die in Deutschland an vielen Stellen zu sehen sind. Die etwa vier Meter hohen Pfähle aus Lärchenbrettern erhalten unterschiedliche Bibelverse. Die Kirchengemeinden und klösterlichen Einrichtungen brachten sich aktiv in das Projekt ein, indem sie ihren eigenen Bibelvers für ihren Standort festlegten und dazu einen spirituellen Begleittext ausarbeiteten. Der Begleittext wird inklusive Fotos der Autoren, der Kirche oder der hiesigen Landschaft in einer Broschüre dargestellt. Die Kirchengemeinden fungieren somit als Botschafter für den Radfahrer.

Ein Redaktionsteam unter Koordination der Tourismusreferentin Katja Krajewski hat die Texte gesichtet und in eine einheitliche Form gebracht. Die Bibel-Pfähle sowie die Broschüre dienen unter anderem Radtouristen, Schulklassen sowie Konfirmanden und Firmlingen zukünftig als spirituelle Begleitung entlang der Route. Die Bibelverse geben den Gästen Impulse und regen damit zur Auseinandersetzung mit der Bibel und dem eigenen Glauben an. Die engagierten Mitglieder des Themen-Tisches haben bereits Vorstellungen, wie die Bibel-Pfähle zusätzlich – beispielsweise durch gemeinsame Pilgerfeste oder Pilgertouren – in Szene gesetzt werden können.

Einzigartig

In ganz Deutschland gebe es nach Auskunft der Verantwortlichen kein vergleichbares Projekt, das in einer solchen ökumenischen Breite einen Radweg spirituell aufleben lässt. Die Initiatoren erhoffen sich dadurch eine verstärkte Aufmerksamkeit auf die Kloster-Garten-Route und auf das geistliche Leben in der Klosterregion Kulturland Kreis Höxter. Finanziert wird das Projekt zu 65 Prozent aus dem EU-Fördertopf Leader und zu 35 Prozent vom Erzbistum Paderborn aus der »Förderung neuer Projekte zur Umsetzung des Zukunftsbildes«. Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf der Seite www.leader-in-hx.eu.

Auf der 300 Kilometer langen Kloster-Garten-Route sind 27 Bibel-Pfähle geplant. Bis zu 16 weitere Standorte mit Bibel-Versen (inklusive vier Standorte in Hessen) sind Bestandteil des Projektes. In der Broschüre werden alle Standorte präsentiert. Sie sollen den Kreis Höxter somit als große ökumenische Gemeinschaft darstellen. Eine weitere Besonderheit ist, dass an den 27 Bibel-Pfählen Buchstaben-Stempel angebracht werden, die als Pilger-Stempel dienen. Der Clou: Hat man alle 27 Stempel erradelt, ergibt sich ein Losungswort.

Die Verantwortlichen bedanken sich bei allen ehrenamtlich Engagierten. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde das Projekt auf die Beine gestellt. Zum einen begutachteten Karl-Heinz Bartsch von der evangelischen Kirchengemeinde Altkreis Warburg und die Dekanatsreferentin Gisela Fritsche alle potenziellen Standorte im Kreis. Pfarrer Bartsch und Josef Fuhrmann vom Familienkreis Marienmünster kümmerten sich um die Konstruktion der Pfähle.