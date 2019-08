Von Greta Wiedemeier

Höxter (WB). »Nix, nix, gelb, Pinguin, Kamel, öh Kamel, ALLIGATOR!« – aus jeder Ecke tönen kuriose Ausrufe wie diese, gepaart mit freudigen Jubelrufen und enttäuschten Seufzern. Wer am Samstag das Pfarrheim in Fürstenau betrat, konnte an jedem Tisch in eine andere kleine Welt eintauchen. Dennis Kiehne hatte zum ersten öffentlichen Brettspieltreffen eingeladen.